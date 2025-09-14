La Lunna: la banda coscoína que recorre el país y prepara su próxima gira

La Lunna está llevando su música folclórica por todo el país. Con una trayectoria de más de quince años, sus integrantes han brillado en festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y Jesús María.

La banda coscoína fue formada a mediados del año 2022, y lleva su show festivalero por todo el país, con canciones propias y clásicos del folklore.

La banda se encuentra grabando su próximo álbum titulado ''Puro Folk'' y planea una gira que comenzará en octubre en Club Temple Espacio Arena, en Buenos Aires. Luis Barrera, su manager, destacó a Cadena 3 la importancia de la agrupación: “Son jóvenes, pero ya tienen una larga trayectoria en la música popular”.

La historia de los integrantes se remonta al año 2000, cuando lograron reconocimiento en el Festival de Cosquín. Tras un tiempo de proyectos solistas, decidieron reunirse para crear La Lunna, manteniendo la esencia de su sonido original.

“Estamos grabando estos temas, algunos vamos a adelantar aquí”, afirmó uno de los integrantes. Además, La Lunna tiene programadas presentaciones en la Casona de Güemes el 19 de septiembre y en Paseo La Plaza el 30 de noviembre.

Entrevista de Rony en Vivo.