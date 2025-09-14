La Lunna: la banda coscoína que recorre el país y prepara su próxima gira
Con una trayectoria de más de quince años, sus integrantes han brillado en festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y Jesús María.
14/09/2025 | 13:12Redacción Cadena 3
FOTO: La Lunna en Rony en Vivo.
-
Audio. La Lunna: la banda coscoína que recorre el país y prepara su próxima gira
Rony en Vivo
La Lunna está llevando su música folclórica por todo el país. Con una trayectoria de más de quince años, sus integrantes han brillado en festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y Jesús María.
La banda coscoína fue formada a mediados del año 2022, y lleva su show festivalero por todo el país, con canciones propias y clásicos del folklore.
La banda se encuentra grabando su próximo álbum titulado ''Puro Folk'' y planea una gira que comenzará en octubre en Club Temple Espacio Arena, en Buenos Aires. Luis Barrera, su manager, destacó a Cadena 3 la importancia de la agrupación: “Son jóvenes, pero ya tienen una larga trayectoria en la música popular”.
La historia de los integrantes se remonta al año 2000, cuando lograron reconocimiento en el Festival de Cosquín. Tras un tiempo de proyectos solistas, decidieron reunirse para crear La Lunna, manteniendo la esencia de su sonido original.
“Estamos grabando estos temas, algunos vamos a adelantar aquí”, afirmó uno de los integrantes. Además, La Lunna tiene programadas presentaciones en la Casona de Güemes el 19 de septiembre y en Paseo La Plaza el 30 de noviembre.
/Inicio Código Embebido/
Cultura. Flor y Fiore llenaron de música y emoción los estudios de Rony en Vivo
Las hermanas, oriundas de Los Cóndores, trabajan en nuevos proyectos en colaboración con grandes artistas del Folclore.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Rony en Vivo.
Lectura rápida
¿Qué está haciendo La Lunna actualmente? La Lunna está llevando su música folclórica por todo el país y grabando su próximo álbum titulado ''Puro Folk''.
¿Quiénes son los integrantes de La Lunna? La Lunna está compuesta por músicos con más de quince años de trayectoria en el folklore argentino.
¿Cuándo comenzará la gira de La Lunna? La gira comenzará en octubre en Club Temple Espacio Arena, en Buenos Aires.
¿Dónde se presentará La Lunna en septiembre y noviembre? La Lunna se presentará en la Casona de Güemes el 19 de septiembre y en Paseo La Plaza el 30 de noviembre.
¿Cuál es la historia detrás de La Lunna? La historia de La Lunna se remonta al año 2000, cuando sus integrantes lograron reconocimiento en el Festival de Cosquín.