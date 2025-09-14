Flor y Fiore llenaron de música y emoción los estudios de Rony en Vivo
Las hermanas, oriundas de Los Cóndores, trabajan en nuevos proyectos en colaboración con grandes artistas del Folclore.
14/09/2025 | 11:59Redacción Cadena 3
FOTO: Flor y Fiore en Rony en Vivo.
Audio. Flor y Fiore llenaron de música y emoción los estudios de Rony en Vivo.
Flor y Fiore, un dúo de folclore originario de Los Cóndores, se presentan como una promesa musical en la escena argentina. Con edades de 19 y 21 años, las hermanas comparten su pasión por la música desde muy pequeñas.
"Empezamos de muy chiquitas con la música, teníamos 3, 4 añitos y recién con 11 y 12 años nos animamos a mostrarnos por primera vez en público", comentaron a Cadena 3.
Hace cuatro años grabaron su primer disco en el estudio de Facundo Toro, quien colaboró en una zamba carpera. El Indio Lucio Rojas las acompañó en un guayno.
"Estamos totalmente agradecidas", destacaron sobre las oportunidades que han tenido de colaborar con estos artistas.
El 10 de octubre lanzan su nuevo videoclip, y el 19 de octubre participarán en el Festival Provincial del Mate en Las Rosas, Santa Fe. "El apoyo de nuestra familia es fundamental", expresaron, emocionadas por la presencia de sus padres en su carrera musical.
Están trabajando en nuevos proyectos en colaboración con otros artistas como Ceibo y Paquito Ocaño.
Entrevista de Rony en Vivo.
Lectura rápida
1. ¿Quiénes son Flor y Fiore?
Flor y Fiore son un dúo de folclore originario de Los Cóndores, Argentina.
2. ¿Cuándo comenzaron a tocar música en público?
Comenzaron a mostrarse en público a los 11 y 12 años.
3. ¿Con quién grabaron su primer disco?
Grabaron su primer disco en el estudio de Facundo Toro.
4. ¿Cuándo lanzan su nuevo videoclip?
Lanzan su nuevo videoclip el 10 de octubre.
5. ¿En qué festival participarán y dónde?
Participarán en el Festival Provincial del Mate en Las Rosas, Santa Fe, el 19 de octubre.