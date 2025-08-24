En vivo

Rony en Vivo Notas

Juan Iñaki se presenta en Córdoba a pura música

Será el próximo sábado a las 21 en Pez Volcán junto a Joel Tortul y Pablo Farhat. 

24/08/2025 | 15:39Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Iñaki en Rony en Vivo.

  1.

    Audio. Juan Iñaki se presenta en Córdoba a pura música

    Rony en Vivo

    Episodios

Juan Iñaki llenó los estudios de Rony en Vivo de música en la previa de su presentación en Córdoba.

El espectáculo musical será el próximo sábado a las 21 en Pez Volcán junto a Joel Tortul y Pablo Farhat.

Los artistas Piano, que tocan violín y bombo y cantan. Comparten el mundo de la música popular y académica, la provincianía y la edad. Y se juntan para tocar y cantar la música que los une: folklore, tango y otras inspiraciones del sur del sur.

Iñaki habló de su experiencia con Cadena 3: “Tuve suerte en ese sentido porque esta fue mi cuna, digamos, la música folclórica”, y destacó su paso por el canto lírico como una influencia en su desarrollo musical. “Siempre es como que me tocan proyectos que tienen roce con la academia”, agregó, mostrando su versatilidad como cantante popular.

El evento se llevará a cabo en la zona de Güemes. “Esa sala siempre ha sido un punto de encuentro en Córdoba”, señala el artista, reafirmando la importancia de Pez Volcán.

Entrevista de Rony en Vivo.

Lectura rápida

¿Quién es el artista principal del evento?
El artista principal es Juan Iñaki.

¿Cuándo se llevará a cabo el espectáculo musical?
El espectáculo se llevará a cabo el próximo sábado a las 21.

¿Dónde se realizará el evento?
El evento se realizará en Pez Volcán, en la zona de Güemes.

¿Quiénes acompañarán a Iñaki en el espectáculo?
Joel Tortul y Pablo Farhat acompañarán a Iñaki.

¿Qué géneros musicales interpretarán los artistas?
Interpretarán folklore, tango y otras inspiraciones del sur del sur.

