El sentido homenaje de Rony Vargas a Sandro, a 80 años de su nacimiento

El club del Recuerdo de este domingo 24 de agosto de Rony en Vivo tuvo un protagonista muy especial para la música argentina: Sandro.

El pasado martes 19 se cumplió el aniversario 80 del nacimiento de "El Gitano", quien dejó este mundo hace 15 años, pero su legado sigue presente.

Repasá el homenaje de Rony Vargas a Sandro.