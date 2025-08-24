En vivo

El sentido homenaje de Rony Vargas a Sandro, a 80 años de su nacimiento

El club del Recuerdo de este domingo fue dedicado a Sandro, quien hubiera cumplido años el pasado 19 de agosto. Relatos del LP SANDRO, RECIÉN AYER. Mi vida, mi música. (2003).

24/08/2025 | 11:10Redacción Cadena 3

FOTO: Sandro en su juventud.

  1.

    Audio. El recuerdo de Sandro, por Rony Vargas

    Rony en Vivo

    Episodios

El club del Recuerdo de este domingo 24 de agosto de Rony en Vivo tuvo un protagonista muy especial para la música argentina: Sandro.

El pasado martes 19 se cumplió el aniversario 80 del nacimiento de "El Gitano", quien dejó este mundo hace 15 años, pero su legado sigue presente.

Repasá el homenaje de Rony Vargas a Sandro.

Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista del programa de Rony en Vivo?
El protagonista fue Sandro, un ícono de la música argentina.

¿Cuándo se celebró el aniversario de Sandro?
El aniversario se celebró el martes 19 de agosto.

¿Cuántos años cumpliría Sandro en su aniversario?
Sandro habría cumplido 80 años en su aniversario.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de Sandro?
Han pasado 15 años desde su fallecimiento.

¿Quién realizó el homenaje a Sandro?
El homenaje fue realizado por Rony Vargas.

