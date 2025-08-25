River visitará a Lanús en busca de seguir siendo el líder del Grupo B
El encuentro se jugará desde las 21.15. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.
25/08/2025 | 07:56Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs River: horario y formaciones
Lanús y River chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús.
Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el “Millonario” clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el “Granate” hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.
Probables formaciones
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Lanús vs River, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega? Este lunes a las 21.15 horas.
¿Dónde se jugará? En el estadio Ciudad de Lanús.
¿Cómo se puede ver? A través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go y Flow.
¿Cómo llegan los equipos? Lanús y River vienen de clasificar a cuartos de final en sus respectivas copas internacionales.
[Fuente: Noticias Argentinas]