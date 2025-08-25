Puntajes de los protagonistas de la igualdad entre “millonarios” y “granates"
Por Jorge Parodi.
25/08/2025 | 23:52Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo de Marcelo Gallardo no pudo mantener la ventaja.
Lanús
Nahuel Losada 6
Gonzalo Pérez 6
Carlos Izquierdoz 6
José Canale 5
Sasha Marcich 4
Agustín Medina 6
Agustín Cardozo 6
Eduardo Salvio 4
Marcelino Moreno 5
Alexis Segovia 5
Rodrigo Castillo 8
Armando Méndez 6
Alexis Canelo 6
Walter Bou 6
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. River se durmió al final y Lanús rescató un empate en un partido dramático
Fue 1-1 en el sur bonaerense. Montiel, tras una jugada preparada, puso en ventaja al equipo de Gallardo. Castillo, en la última pelota, niveló el marcador. “El Millo” sigue liderando el Grupo B, pero por un solo punto.
River
River
Franco Armani 8
Sebastián Boselli 3
Juan Carlos Portillo 7
Lautaro Rivero 8
Milton Casco 4
Giuliano Galoppo 6
Kevin Castaño 5
Matías Galarza Fonda 4
Juan Cruz Meza 5
Miguel Ángel Borja 3
Facundo Colidio 4
Gonzalo Montiel 7
Giorgio Constantini 5
Juan Fernando Quintero 5
Sebastián Driussi 5
Maximiliano Salas 7