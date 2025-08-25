En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Vélez

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Aldosivi

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

River visita a Lanús en busca de seguir siendo el líder del Grupo B

El encuentro se juega desde las 21.15. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

25/08/2025 | 18:54Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs River: horario y formaciones

Lanús y River chocan en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. 

Ambos equipos llegan de sufrir entresemana por torneos internacionales: el “Millonario” clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Libertad, mientras que el “Granate” hizo lo propio ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones 

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Lanús vs River, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega? Este lunes a las 21.15 horas.

¿Dónde se jugará? En el estadio Ciudad de Lanús.

¿Cómo se puede ver? A través de ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go y Flow.

¿Cómo llegan los equipos? Lanús y River vienen de clasificar a cuartos de final en sus respectivas copas internacionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho