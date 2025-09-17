En vivo

River recibe a Palmeiras en una final anticipada: horario y formaciones

El conjunto argentino de Marcelo Gallardo abre de local la serie de cuartos de final. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app. 

17/09/2025 | 09:18Redacción Cadena 3

FOTO: Montiel, presente ante los brasileños.

River recibe a Palmeiras este miércoles, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Probables formaciones

RiverFranco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vítor Roque.

Lectura rápida

¿Quién juega el partido? River se enfrenta a Palmeiras.

¿Cuándo se juega el partido? Este martes a las 21.30 horas.

¿Dónde se juega el partido? En el Estadio Monumental.

¿Qué significa este partido? Es el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

