Deportes

River le ganó a Estudiantes en La Plata y se subió a lo más alto de su zona

El equipo de Marcelo Gallardo venció a su rival por 2-1 con goles de Galoppo y Nacho Fernández en la previa de los cruces de Copa Libertadores.  

13/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3

FOTO: River le ganó a Estudiantes en La Plata.

River venció a Estudiantes, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que fue el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-1 con goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández y se subió a lo más alto de la zona B. Santiago Núñez descontó para el "Pincha" sobre el final del partido.

Ambos equipos ya piensan en sus respectivas series de Copa Libertadores

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los seis minutos, River dio el primer golpe cuando Ignacio Fernández levantó una pelota complicada por la banda derecha y Giuliano Galoppo entró con mucha potencia al área y metió la cabeza para estampar el 1 a 0 ante la floja respuesta defensiva de Estudiantes.

Minutos más tarde, a los 13, "Nacho" Fernández bajó muy bien la pelota dentro del área con el pecho y definió de un derechazo, arriba, para el 2 a 0 de River.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El árbitro Nicolás Ramírez, junto con uno de sus asistentes, anularon el gol por una supuesta mano pero tras la revisión del VAR, el juez sancionó como válido el segundo tanto del equipo visitante.

Estudiantes vio un poco de esperanza sobre el final de la primera etapa, cuando tras una repetición de infracciones, el defensor Lucas Martínez Quarta vio la segunda amarilla y el árbitro Ramírez lo expulsó para dejar con 10 al "Millonario".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un futbolista más, Estudiantes intentó romper el cero y casi lo tuvo en dos ocasiones: la primera bajo los pies de Edwuin Cetré que alcanzó a puntear Galoppo, la gran figura de la cancha, y otra cuando Cristian Medina atoró la salida de Franco Armani, que cayó dentro del arco el rebote, pero fue mano del ex Boca.

Ya para el final del partido, Estudiantes apretó y pudo sacar un descuento tras un cabezazo fulminante de Santiago Núñez que venció sin complicaciones a Armani, pero el clima caliente sacó del partido a los locales, quienes dejaron pasar la oportunidad de empatar el duelo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre River y Estudiantes?
River ganó el partido 2-1.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó durante la octava fecha del Torneo Clausura.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio de Estudiantes.

¿Cómo se desarrolló el partido?
River anotó dos goles y Estudiantes descontó al final, pero no pudo empatar.

¿Por qué es importante este partido?
Es importante porque fue el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series en la Copa Libertadores.

