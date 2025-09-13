River le ganó a Estudiantes en La Plata y se subió a lo más alto de su zona
El equipo de Marcelo Gallardo venció a su rival por 2-1 con goles de Galoppo y Nacho Fernández en la previa de los cruces de Copa Libertadores.
13/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3
FOTO: River le ganó a Estudiantes en La Plata.
River venció a Estudiantes, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el que fue el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.
El equipo de Marcelo Gallardo ganó 2-1 con goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández y se subió a lo más alto de la zona B. Santiago Núñez descontó para el "Pincha" sobre el final del partido.
Ambos equipos ya piensan en sus respectivas series de Copa Libertadores.
A los seis minutos, River dio el primer golpe cuando Ignacio Fernández levantó una pelota complicada por la banda derecha y Giuliano Galoppo entró con mucha potencia al área y metió la cabeza para estampar el 1 a 0 ante la floja respuesta defensiva de Estudiantes.
Minutos más tarde, a los 13, "Nacho" Fernández bajó muy bien la pelota dentro del área con el pecho y definió de un derechazo, arriba, para el 2 a 0 de River.
Fútbol. Los puntajes del triunfo de River ante Estudiantes
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de los ambos equipos.
El árbitro Nicolás Ramírez, junto con uno de sus asistentes, anularon el gol por una supuesta mano pero tras la revisión del VAR, el juez sancionó como válido el segundo tanto del equipo visitante.
Estudiantes vio un poco de esperanza sobre el final de la primera etapa, cuando tras una repetición de infracciones, el defensor Lucas Martínez Quarta vio la segunda amarilla y el árbitro Ramírez lo expulsó para dejar con 10 al "Millonario".
Con un futbolista más, Estudiantes intentó romper el cero y casi lo tuvo en dos ocasiones: la primera bajo los pies de Edwuin Cetré que alcanzó a puntear Galoppo, la gran figura de la cancha, y otra cuando Cristian Medina atoró la salida de Franco Armani, que cayó dentro del arco el rebote, pero fue mano del ex Boca.
Ya para el final del partido, Estudiantes apretó y pudo sacar un descuento tras un cabezazo fulminante de Santiago Núñez que venció sin complicaciones a Armani, pero el clima caliente sacó del partido a los locales, quienes dejaron pasar la oportunidad de empatar el duelo.
