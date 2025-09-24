La mina Gualcamayo extraerá 300.000 onzas de oro con un novedoso sistema

La minería en San Juan se encuentra en un momento de innovación y desarrollo. Desde la provincia, se reporta la producción de un millón de onzas de oro, de las cuales se espera extraer aproximadamente 300.000 onzas.

Marcelo Agulles, representante de la mina, explicó a Cadena 3: “Hoy tenemos un millón de onzas de oro de las cuales no podemos sacar todas, sacaremos unas 300.000 aproximadamente”. Este proceso se realiza mediante un sistema de riego por goteo que permite extraer el oro y la plata de la roca triturada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El sistema de impermeabilización del área de extracción incluye una sub rasante sobre el suelo natural, una capa de arcilla compactada y una geomembrana de polietileno de alta densidad. Agüille detalla: “Este plato hondo ha tenido distintos sistemas de impermeabilización que permiten contener el mineral y la solución que le vamos inyectando”.

Los periodistas de Cadena 3 tuvieron la oportunidad de visitar una mina subterránea, donde recorrieron 40 kilómetros de túneles. Uno de los periodistas mencionó: “Entrar a esa mina es una experiencia única. Bajamos 400 metros y se van a construir 45 o 50 kilómetros de túneles más”.

Agüille añade: “Vamos a estar por lo menos 20 años más extrayendo minerales generando puestos de trabajo y riqueza desde San Juan para toda Argentina”. La visita a la mina subterránea, que incluye refugios de seguridad, fue descrita como “una experiencia increíble”.

Los avances en la minería de San Juan no solo destacan la producción de minerales, sino también el compromiso con la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Informe de Sergio Suppo y Fernando Genesir