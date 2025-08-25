En vivo

YPF volvió a subir el precio de la nafta en Córdoba y el litro cuesta $1.427

El incremento es del 0,92%. En las estaciones de servicio de zona norte, el litro puede superar los $1.460. En tanto, el gasoil registró una sorpresiva baja del 1,67%.

25/08/2025 | 07:24Redacción Cadena 3

FOTO: Nuevo aumento de la nafta de YPF en Córdoba. (Foto: archivo)

Los combustibles de YPF en Córdoba volvieron a registrar un nuevo ajuste en sus precios este lunes, con un incremento en el valor de la nafta que impacta nuevamente en el bolsillo de los consumidores. 

El litro de nafta súper pasó de $1.414 el jueves pasado a $1.427 este lunes, lo que representa un aumento de $13, equivalente a un 0,92%. Cabe destacar que el jueves ya había subido $28 respecto del miércoles.

En la zona norte de Córdoba, el aumento es aún más pronunciado, con el litro de nafta súper alcanzando los $1.464, un valor significativamente más alto que en otras áreas. 

Por otro lado, el gasoil mostró una leve baja en su precio. El viernes se comercializaba a $1.620 por litro, mientras que ahora se encuentra a $1.593, lo que implica una reducción del 1,67%.

Informe de Lucía González.

