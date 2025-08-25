YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles en Rosario

En Rosario se reportó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, específicamente de YPF. Este fin de semana la compañía incrementó 12 pesos el litro de nafta Súper y 17 pesos el litro de Infinia.

Los precios actuales son de 1.429 pesos por litro de Súper y 1.649 pesos por litro de Infinia. Con este último aumento, YPF se acerca al máximo tope de precios que tenía la competencia, que era de 1.472 pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los aumentos se han vuelto casi semanales, con incrementos que varían entre 12 y 20 pesos en cortos períodos de tiempo.

Informe de Fernando Carrafiello.