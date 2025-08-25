En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles en Rosario

El litro de nafta Súper quedó en 1.429 pesos, mientras que la Infinia trepó a 1.649 pesos. Las subas en los valores de la pizarra son semanales.

25/08/2025 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: YPF modificó nuevamente su tarifa en Rosario.

En Rosario se reportó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, específicamente de YPF. Este fin de semana la compañía incrementó 12 pesos el litro de nafta Súper y 17 pesos el litro de Infinia.

Los precios actuales son de 1.429 pesos por litro de Súper y 1.649 pesos por litro de Infinia. Con este último aumento, YPF se acerca al máximo tope de precios que tenía la competencia, que era de 1.472 pesos.

Los aumentos se han vuelto casi semanales, con incrementos que varían entre 12 y 20 pesos en cortos períodos de tiempo.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué se reportó en Rosario? Un nuevo aumento en los precios de los combustibles de YPF.

¿Quién realizó el aumento? La compañía YPF.

¿Cuándo ocurrió el aumento? Este fin de semana.

¿Dónde se produjeron los aumentos? En Rosario, en las estaciones de servicio de YPF.

¿Por qué se mencionan los aumentos? Porque los incrementos se han vuelto casi semanales y afectan los precios de los combustibles.

Política y Economía

Opinión

