Sube y baja el precio de los combustibles: ¿Qué pasa en Rosario?

En Rosario, los precios de los combustibles sufren un nuevo aumento, reflejando la volatilidad del mercado. Desde la estación de servicio YPF ubicada en la calle 3 de febrero y Oroño, se reporta un incremento en los precios de la nafta.

El litro de nafta Infinia, que anteriormente costaba 1.573 pesos, ahora se encuentra a 1.600 pesos, lo que representa un aumento de 27 pesos. Por su parte, la nafta súper sube apenas 10 pesos, pasando de 1.375 a 1.385 pesos por litro, lo que implica un incremento cercano al 1%.

Este nuevo aumento en los combustibles se suma a la serie de ajustes que han afectado a los estacioneros y a los consumidores en los últimos tiempos.

Informe de Fernando Carrafiello.