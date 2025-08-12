Sube y baja el precio de los combustibles: ¿Qué pasa en Rosario?
YPF volvió a retocar los valores de su pizarra en las estaciones de servicio de la ciudad. ¿Cómo quedaron las nuevas tarifas?
12/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El precio del combustible aumentó nuevamente en Rosario.
Audio. Sube y baja el precio de los combustibles: ¿Qué pasa en Rosario?
Radioinforme 3 Rosario
En Rosario, los precios de los combustibles sufren un nuevo aumento, reflejando la volatilidad del mercado. Desde la estación de servicio YPF ubicada en la calle 3 de febrero y Oroño, se reporta un incremento en los precios de la nafta.
El litro de nafta Infinia, que anteriormente costaba 1.573 pesos, ahora se encuentra a 1.600 pesos, lo que representa un aumento de 27 pesos. Por su parte, la nafta súper sube apenas 10 pesos, pasando de 1.375 a 1.385 pesos por litro, lo que implica un incremento cercano al 1%.
Este nuevo aumento en los combustibles se suma a la serie de ajustes que han afectado a los estacioneros y a los consumidores en los últimos tiempos.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Se reporta un nuevo aumento en los precios de los combustibles.
¿Quién realizó el aumento? La petrolera estatal YPF incrementó los precios de la nafta.
¿Cuándo se implementó el aumento? El aumento se reportó recientemente, sin una fecha específica mencionada.
¿Dónde se encuentra la estación de servicio afectada? En la calle 3 de febrero y Oroño, en Rosario.
¿Por qué se realizó el aumento? Debido a la última actualización impositiva del Gobierno nacional.