En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Sube y baja el precio de los combustibles: ¿Qué pasa en Rosario?

YPF volvió a retocar los valores de su pizarra en las estaciones de servicio de la ciudad. ¿Cómo quedaron las nuevas tarifas?

12/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El precio del combustible aumentó nuevamente en Rosario.

  1.

    Audio. Sube y baja el precio de los combustibles: ¿Qué pasa en Rosario?

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

En Rosario, los precios de los combustibles sufren un nuevo aumento, reflejando la volatilidad del mercado. Desde la estación de servicio YPF ubicada en la calle 3 de febrero y Oroño, se reporta un incremento en los precios de la nafta.

El litro de nafta Infinia, que anteriormente costaba 1.573 pesos, ahora se encuentra a 1.600 pesos, lo que representa un aumento de 27 pesos. Por su parte, la nafta súper sube apenas 10 pesos, pasando de 1.375 a 1.385 pesos por litro, lo que implica un incremento cercano al 1%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este nuevo aumento en los combustibles se suma a la serie de ajustes que han afectado a los estacioneros y a los consumidores en los últimos tiempos.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Se reporta un nuevo aumento en los precios de los combustibles.

¿Quién realizó el aumento? La petrolera estatal YPF incrementó los precios de la nafta.

¿Cuándo se implementó el aumento? El aumento se reportó recientemente, sin una fecha específica mencionada.

¿Dónde se encuentra la estación de servicio afectada? En la calle 3 de febrero y Oroño, en Rosario.

¿Por qué se realizó el aumento? Debido a la última actualización impositiva del Gobierno nacional.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho