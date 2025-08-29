Vaca Muerta: YPF y Argentina negocian comprar trenes de alta velocidad en España

El Gobierno de Argentina, junto con la petrolera estatal YPF, ha anunciado que está en tratativas para la adquisición en España de trenes de alta velocidad destinados al transporte de pasajeros y materiales, que se implementarán en las inmediaciones del yacimiento de crudo Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Este proyecto busca optimizar la logística y el desarrollo económico de una de las regiones energéticas más importantes del país.

Además, se avanza en un plan de inversiones provenientes de diversas empresas españolas, abarcando sectores clave como el ferroviario y el energético.

Estas inversiones, que superarán los 1.000 millones de euros, contemplan la construcción y mejora de vías férreas, la incorporación de trenes de carga y pasajeros, y el desarrollo de una autopista que conectará de manera más eficiente la ciudad de Neuquén con el área de Vaca Muerta.

Esta iniciativa no solo fortalecerá la infraestructura de transporte en la región, sino que también consolidará la colaboración económica entre Argentina y España, promoviendo el crecimiento sostenido de Vaca Muerta como un polo energético de relevancia global.

Informa de Chema Forte.