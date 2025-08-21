Vaca Muerta: el avance tecnológico, clave para compensar distancias con el mundo

¿Cómo vive usted personalmente el desafío de liderar el desarrollo de Vaca Muerta, considerando su experiencia en la industria petrolera?

Lo vivo con gran responsabilidad, junto con todo mi equipo. Entendemos que es un proceso que requiere una coordinación eficiente entre todos los actores: desde el ámbito regulatorio, las empresas operadoras, las pymes y las comunidades. Nos esforzamos por escuchar las ideas de todos, incluyendo intendencias y comunidades, para que sean parte activa de este desarrollo.

¿En qué etapa se encuentra el desarrollo de Vaca Muerta para la explotación de petróleo y gas no convencional, y cómo comenzó este proceso?

El desarrollo de Vaca Muerta es relativamente reciente. Hacia 2005 o 2007, se empezaron a aplicar técnicas especializadas para fracturar rocas de baja porosidad y permeabilidad, que antes no se explotaban. Inicialmente, los pozos no eran rentables, ya que el costo de perforación superaba la producción. Con el tiempo, las mejoras tecnológicas han hecho que la explotación sea viable. Hoy estamos en una etapa temprana, con apenas un 5% o 7% del potencial de Vaca Muerta desarrollado, y seguimos esperando avances tecnológicos que optimicen aún más el proceso.

¿Es posible que la evolución tecnológica haga que la extracción de recursos no convencionales sea más económica y competitiva?

Sí, es muy probable. Por ejemplo, al inicio, perforar un pozo horizontal tomaba entre 45 y 50 días; hoy, ese tiempo se ha reducido a 14 o 15 días, lo que disminuye significativamente los costos. Además, se perforan más metros de roca, lo que mejora la productividad. Estas mejoras tecnológicas nos permitirán competir en el mercado internacional, especialmente porque nuestro objetivo es exportar, dado que el consumo interno argentino ya está cubierto. Para competir globalmente, debemos compensar la desventaja de la distancia geográfica con mayor eficiencia y menores costos.

¿Qué potencial tienen mercados como Brasil o Chile para el gas de Vaca Muerta y cómo se proyecta la exportación en el futuro?

Actualmente, en un pico de demanda invernal, Vaca Muerta produce entre 120 y 130 millones de metros cúbicos de gas por día. Los proyectos de gas natural licuado (GNL) para exportación podrían equivaler a esa cantidad, duplicando la producción actual. Además, la construcción de gasoductos a Brasil podría representar un tercio adicional de la producción actual. En los próximos cinco años, estimamos multiplicar la producción por 2 o 2.5 veces. A partir de entonces, con proyectos de licuefacción en Punta Colorada, comenzará una fase más intensa de exportación.

¿Cómo compatibiliza el gobierno de Neuquén las altas demandas de infraestructura y logística que requiere el desarrollo de Vaca Muerta?

La cuenca neuquina tiene una larga historia petrolera, lo que facilita la adaptación de la sociedad y las ciudades a esta actividad. Sin embargo, el crecimiento actual exige una planificación a largo plazo. Bajo el liderazgo del gobernador, trabajamos con las operadoras para planificar proyectos a cinco años, integrando a la industria en el desarrollo de infraestructura como rutas, redes eléctricas y de gas. Esto es fundamental, ya que la provincia no puede financiar todo sola, y la colaboración con las empresas permite mayor rapidez y eficiencia.

¿Qué rol juega el Gobierno nacional en el desarrollo de Vaca Muerta?

La provincia administra los recursos, mientras las operadoras y las empresas de servicios los explotan. Es un trabajo colaborativo donde todos los actores tienen un rol importante. Desde el gobierno provincial, asignamos concesiones, inspeccionamos y fiscalizamos para garantizar las inversiones. El gobierno nacional colabora en la regulación macroeconómica y en temas específicos, como importaciones. Cuando necesitamos su intervención, la solicitamos, y hasta ahora hemos tenido buena respuesta.

Dado que el presidente Milei ha enfatizado que la obra pública debe ser realizada por privados, ¿cómo se refleja esto en Vaca Muerta?

Las empresas petroleras entienden que invertir en infraestructura, como rutas asfaltadas, mejora directamente su productividad. Por ejemplo, un camión en una ruta de tierra transporta carga a 20 km/h, tomando días, mientras que en una ruta asfaltada lo hace a 50 km/h en un solo día. Esto reduce la necesidad de más camiones y choferes, optimizando costos. Por eso, es fácil convencer a las operadoras para que inviertan en proyectos de infraestructura que les benefician directamente.

¿Qué condiciones ofrece Neuquén para empresas de otras provincias que quieran participar en Vaca Muerta? ¿Es necesario radicarse en la provincia?

Depende del proyecto. Por ejemplo, producir válvulas en Santa Fe implica transportar gas y materias primas, como hierro, lo que aumenta costos. Si esos recursos están disponibles en Neuquén, puede ser más eficiente producir localmente. La provincia ofrece programas de asentamiento en parques industriales, préstamos para pymes y acceso a mano de obra capacitada localmente. Cada empresa debe analizar si es más rentable instalarse aquí para reducir costos en la cadena de valor, beneficiando a todos.

Algunos argumentan que instalar industrias en Neuquén puede ser lento y retrasar el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Qué opina al respecto?

Las empresas deben evaluar si instalarse en Neuquén es rentable a largo plazo. Considerando que el petróleo y el gas seguirán siendo relevantes por 30 o 40 años, y que Vaca Muerta tiene recursos suficientes, los cinco años que pueda tomar establecer una industria son insignificantes frente a los beneficios a largo plazo. Si no logramos precios competitivos para exportar, no podremos aprovechar al máximo esta riqueza.

¿Cómo planea Neuquén invertir las regalías petroleras para beneficiar a la población?

Las regalías se destinan principalmente a infraestructura fuera de la zona petrolera, como turismo, carreteras y redes de gas en áreas donde antes no había. Esto fomenta pequeños emprendimientos productivos y mejora la calidad de vida. A largo plazo, buscamos una “Neuquén 2.0” basada en energías renovables como hidroeléctrica, eólica o geotérmica, y en sectores como el turismo y la producción regional, como la cría de chivos o manufacturas locales.

¿Considera Neuquén crear un fondo anticíclico, como Noruega, para gestionar la riqueza de Vaca Muerta?

Actualmente, las regalías han crecido, pero también la demanda de infraestructura. Factores como el precio del petróleo en dólares, la inflación y la tasa de cambio limitan las rentas excepcionales. La prioridad ahora es saldar la deuda en infraestructura. Una vez resuelto esto, la idea de un fondo anticíclico podría evaluarse, pero no es una prioridad inmediata.

¿Qué empresas son clave en el desarrollo de Vaca Muerta y qué nuevos actores podrían sumarse?

Actualmente, empresas argentinas como YPF, Panamerican, Plus Petrol, Tech Petrol y Vista lideran el desarrollo, invirtiendo en tecnología para reducir costos. También participan empresas internacionales como Chevron, Shell y Total, que aportan su experiencia global. Esperamos atraer empresas nacidas en yacimientos no convencionales, como el Permian, que traigan tecnologías y logística específicas. La combinación de estas tres perspectivas –nacionales, internacionales y especializadas– es nuestra ambición para el futuro.

¿Recomendaría un libro para quienes quieran entender mejor la industria petrolera y el desarrollo de Vaca Muerta?

Recomiendo "The Prize", de Daniel Yergin. Es un libro extenso, pero rico en detalles sobre la historia y el desarrollo de la industria petrolera, con lecciones muy aplicables a lo que estamos viviendo en Vaca Muerta.

Entrevista de Sergio Suppo.