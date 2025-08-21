En vivo

Cadena 3 en Vaca Muerta

Medele, sobre Vaca Muerta: "Hoy estaremos entre el 5 y el 7% de su desarrollo"

"No estamos ni a mitad de camino con todo el área que tiene Vaca Muerta para desarrollar", dijo en Cadena 3 el ministro de Energía de Neuquén.

21/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3

FOTO: Gustavo Medele, sobre Vaca Muerta: "Hoy estaremos al 7% de su desarrollo"

  1.

    Audio. Medele, sobre la explotación en Vaca Muerta: "Hoy estaremos al 7% de su desarrollo"

    Siempre Juntos

    Episodios

Neuquén se convierte en el epicentro del crecimiento energético del país gracias a la explotación de Vaca Muerta.

Durante el recorrido de 100 kilómetros desde Añelo a Neuquén, se puede observar que se trata de una ciudad impecable, al menos en su zona céntrica, donde se destaca la presencia de empresas y centros comerciales. 

Por su parte, la ciudad vecina de Centenario, experimenta un crecimiento notable debido a su proximidad a los campos petroleros.

El ingeniero y ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, compartió en Cadena 3 su visión sobre Vaca Muerta: "Claramente no estamos ni a mitad de camino con todo el área que tiene Vaca Muerta para desarrollar". 

Medele, con experiencia internacional en la industria petrolera, asegura que el desarrollo de esta roca no era rentable cuando comenzó.

En ese sentido, comentó que desde 2005 se han implementado tecnologías que permiten la extracción de petróleo y gas de rocas con baja porosidad y permeabilidad. "Hoy ya es rentable", afirmó Medele, resaltando que se estima que solo se ha desarrollado entre el 5 y el 7% del potencial de Vaca Muerta.

Informe de Sergio Suppo.

