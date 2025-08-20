La ciudad de Añelo, ante el desafío del crecimiento exponencial por Vaca Muerta

¿Cómo es la experiencia de gobernar una ciudad como Añelo, que crece exponencialmente por la demanda de servicios, la llegada de personas y las inversiones de empresas petroleras en Vaca Muerta?

Gobernar Añelo es un desafío dinámico y complejo. Cada día surgen nuevas situaciones que debemos resolver, mientras planificamos y proyectamos el crecimiento de la ciudad. En 1991, Añelo tenía 495 habitantes; en 2015, apenas 1.500. A partir de entonces, la migración masiva disparó el crecimiento: según el censo de 2022, éramos 5.400 habitantes, y hoy superamos los 11.000 permanentes, más 15.000 trabajadores del sector hidrocarburífero que pernoctan en complejos, hoteles o casas de alquiler. Además, unas 24.000 personas transitan diariamente por las rutas provinciales 7 y 17, lo que genera un movimiento de cerca de 90.000 personas al día. La infraestructura, diseñada para 4.000 habitantes, no estaba preparada para este volumen, lo que refleja una falta de proyección y políticas de Estado para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta, el faro energético del país.

¿Qué medidas ha tomado su gestión para abordar la falta de infraestructura básica?

Desde que asumimos hace un año y ocho meses, priorizamos los servicios básicos y el desarrollo de infraestructura. Iniciamos obras de energía eléctrica, agua, cloacas y gas natural. Es inaceptable que, en el corazón de la producción de gas de Vaca Muerta, nuestra comunidad no tuviera acceso a este servicio. Gracias a la colaboración de YPF y el gobierno provincial, instalamos una nueva planta reductora de gas. En 2024, conectamos a 450 familias con 9.800 metros lineales de redes de gas, y este año completaremos 5.500 metros más para beneficiar a 180 familias adicionales. Para 2026, proyectamos 12.000 metros lineales de nuevas redes. También desarrollamos 15.000 metros cuadrados de espacios verdes, 5.200 metros lineales de veredas peatonales, mejoras en canales aluvionales, conectividad hacia el río y pavimentación. Cuando asumimos, Añelo tenía 1.800 metros de pavimento; hoy, hemos triplicado esa cifra con 5.200 metros nuevos. Además, estamos trabajando en una obra clave para conectar el norte de la meseta con el acceso al Bajo, que estará lista en 90 días, y licitamos la pavimentación de 18 cuadras más.

¿Cómo lograron financiar estas obras en un contexto de dificultades económicas?

Recibimos un municipio en quiebra, con un déficit mensual de 300 millones de pesos y una recaudación de apenas 50 millones. Ordenamos las finanzas internas, redujimos la masa salarial mediante jubilaciones y gestionamos fondos municipales para estas obras. La provincia también nos apoyó para cubrir sueldos y estabilizar la situación.

¿Existe un plan provincial que acompañe el desarrollo de Añelo, considerando el crecimiento impulsado por Vaca Muerta?

Hay un master plan para Añelo, iniciado en 2013 con participación de gobierno nacional, provincial y operadoras, que proyectaba el crecimiento poblacional hasta 2030. Sin embargo, no se acompañó con inversiones en servicios como agua, energía, vivienda, escuelas, hospitales o seguridad. Nuestra gestión actualizó este plan con una visión hacia 2050. Proyectamos que para 2030-2031 alcanzaremos 50.000 habitantes, y para 2050, entre 400.000 y un millón, dependiendo del desarrollo de los hidrocarburos. Estamos trabajando en la sustentabilidad y sostenibilidad de la ciudad, planificando una transición económica para cuando la actividad petrolera disminuya.

¿Cómo se gestiona la integración entre los antiguos pobladores y los nuevos habitantes, considerando el impacto social y cultural de este crecimiento?

La integración es un desafío. Los antiguos pobladores, acostumbrados a la tranquilidad, sienten rechazo inicial ante la llegada masiva de nuevos vecinos. En 2024, 2.400 familias se instalaron con cambios de domicilio reales, lo que impactó en educación, salud y vivienda. Sin embargo, logran adaptarse participando en talleres culturales y deportivos gratuitos, con más de 16 disciplinas deportivas y 20 culturales, además de apoyo a clubes locales. Los nuevos habitantes, muchos provenientes del norte argentino, llegan con expectativas de asistencialismo, pero encuentran un sistema que promueve la capacitación laboral, especialmente en construcción, como paso previo al empleo petrolero. Así, fomentamos la integración a través de la contención social y el desarrollo de capacidades.

¿Hay suficientes escuelas y servicios como bancos para atender la demanda?

Tenemos superpoblación en las escuelas. Con el gobierno provincial, ampliamos aulas y añadimos tráileres para cubrir la demanda, especialmente en la meseta, donde se concentra el desarrollo urbano. Hace dos años se inauguró una escuela primaria en la meseta, y ya proyectamos otra, además de un jardín de infantes. Estamos dando respuestas rápidas según las necesidades.

¿Colaboran las petroleras con el desarrollo de Añelo?

Es difícil obtener colaboración. Algunas empresas hablan de responsabilidad social, pero sus aportes son mínimos; por ejemplo, 20.000 dólares anuales, que divididos entre la población son insignificantes. Sin embargo, destacamos el apoyo de YPF, que invirtió casi 8 millones de dólares en la planta reductora de gas, y de Pluspetrol, que colaboró con infraestructura para salud, bomberos y centros comunitarios. También trabajamos con Pan American Energy en proyectos de emprendimiento, como viveros y una sala de elaboración de chacinados.

¿Qué planes hay para mejorar las rutas y la conectividad, considerando el alto tráfico y los accidentes?

La Ruta Provincial 7, que conecta Neuquén con Añelo, sufre un tráfico intenso de 24.000 vehículos diarios, con deformaciones por la sobrecarga de camiones. Hemos tenido accidentes fatales, por lo que la provincia implementó restricciones horarias al transporte pesado y controles de velocidad. Propusimos construir seis dársenas de sobrepaso cada 5 o 6 kilómetros en los 47 kilómetros de la ruta, como paso previo a una autopista de doble carril. También trabajamos con Adif y el gobierno nacional para reactivar un proyecto ferroviario que incluiría una estación en Añelo y un aeropuerto de carga y pasajeros, una iniciativa privada que está en su fase final de aprobación.

Para cerrar, ¿qué libro recomendaría desde Añelo, el corazón energético de Argentina?

Recomiendo el libro sobre la historia de Añelo, que narra sus orígenes y su evolución hasta cumplir 110 años en 2025. Refleja la transformación de un pueblo minero en una ciudad con un futuro prometedor.

Entrevista de Sergio Suppo.