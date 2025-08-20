En vivo

Cadena 3 en Vaca Muerta

Añelo, el corazón energético de Argentina

Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y una de las mayores esperanzas energéticas del país.

20/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: Vaca Muerta destaca como motor energético clave y en expansión constante

Desde nuestro Estudio Federal Sancor Seguros, Cadena 3 transmitió en vivo desde Vaca Muerta, la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y una de las mayores esperanzas energéticas del país.

Solo se ha explotado un 3% de su potencial, pero ya moviliza a más de 90.000 personas por día y proyecta duplicar las divisas del país en pocos años. 

En pleno auge, Añelo pasó de 400 a 40.000 habitantes.

Estamos donde nace el futuro energético argentino. Desde Loma Campana, el corazón operativo de YPF, te mostramos cómo se mueve esta revolución que ya está cambiando el mapa productivo nacional.

