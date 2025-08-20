Añelo, el corazón energético de Argentina
Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y una de las mayores esperanzas energéticas del país.
20/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Vaca Muerta destaca como motor energético clave y en expansión constante
Desde nuestro Estudio Federal Sancor Seguros, Cadena 3 transmitió en vivo desde Vaca Muerta, la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y una de las mayores esperanzas energéticas del país.
Solo se ha explotado un 3% de su potencial, pero ya moviliza a más de 90.000 personas por día y proyecta duplicar las divisas del país en pocos años.
En pleno auge, Añelo pasó de 400 a 40.000 habitantes.
Estamos donde nace el futuro energético argentino. Desde Loma Campana, el corazón operativo de YPF, te mostramos cómo se mueve esta revolución que ya está cambiando el mapa productivo nacional.
Patagonia. Por qué Vaca Muerta lleva ese nombre
El yacimiento petrolífero es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina? en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
