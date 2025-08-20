Por qué Vaca Muerta lleva ese nombre

Vaca Muerta es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en la República Argentina.

El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por qué Vaca Muerta se llama así

El origen del nombre "Vaca Muerta" se dio ya que los primeros habitantes percibían un olor inusual en la zona, el cual asociaban con el de "vaca muerta".

Sin embargo, luego se descubrió que este olor probablemente provenía de los hidrocarburos presentes en las rocas sedimentarias de la región.

"Vaca Muerta" es una roca que contiene gas y petróleo, destacando su significado económico actual más allá de su denominación inicial.

/Inicio Código Embebido/ </p><p> /Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Genesir.