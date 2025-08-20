En vivo

Cadena 3 en Vaca Muerta

Por qué Vaca Muerta lleva ese nombre

El yacimiento petrolífero es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina? en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

20/08/2025 | 15:15Redacción Cadena 3

FOTO: Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina.

Vaca Muerta es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en la República Argentina.

El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.

Por qué Vaca Muerta se llama así

El origen del nombre "Vaca Muerta" se dio ya que los primeros habitantes percibían un olor inusual en la zona, el cual asociaban con el de "vaca muerta".

Sin embargo, luego se descubrió que este olor probablemente provenía de los hidrocarburos presentes en las rocas sedimentarias de la región.

"Vaca Muerta" es una roca que contiene gas y petróleo, destacando su significado económico actual más allá de su denominación inicial.

Informe de Fernando Genesir.

Lectura rápida

¿Qué es Vaca Muerta? Es una formación geológica de shale en la cuenca neuquina de Argentina, que contiene gas y petróleo.

¿Quién descubrió el origen del nombre Vaca Muerta? Los primeros habitantes de la zona asociaron un olor inusual con el término "vaca muerta".

¿Cuándo se identificó el yacimiento? El yacimiento fue reconocido en el contexto de la explotación de hidrocarburos en la región, aunque no se especifica una fecha exacta.

¿Dónde se encuentra Vaca Muerta? En las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en la República Argentina.

¿Por qué es importante Vaca Muerta? Es la segunda reserva de gas natural y la cuarta de petróleo más grande del mundo, lo que resalta su valor económico.

