Por qué Vaca Muerta lleva ese nombre
20/08/2025 | 15:15Redacción Cadena 3
FOTO: Vaca Muerta, el futuro energético de Argentina.
Vaca Muerta es una formación geológica de shale situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en la República Argentina.
El yacimiento petrolífero Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo.
Por qué Vaca Muerta se llama así
El origen del nombre "Vaca Muerta" se dio ya que los primeros habitantes percibían un olor inusual en la zona, el cual asociaban con el de "vaca muerta".
Sin embargo, luego se descubrió que este olor probablemente provenía de los hidrocarburos presentes en las rocas sedimentarias de la región.
"Vaca Muerta" es una roca que contiene gas y petróleo, destacando su significado económico actual más allá de su denominación inicial.
Informe de Fernando Genesir.
