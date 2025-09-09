Una intensa nevada sorprendió a Bariloche sobre el final del invierno

Una intensa nevada sorprendió a Bariloche y sus alrededores durante la madrugada de este martes, cubriendo la ciudad de un manto blanco que recuerda más al invierno que a la cercanía de la primavera. Las precipitaciones comenzaron con lluvia y, alrededor de las 4 de la mañana, se transformaron en nieve, con copos muy densos.

Debido a las condiciones climáticas adversas, el Consejo Escolar decidió postergar el ingreso a clases en el turno mañana hasta las 9:30 en los establecimientos públicos y de gestión social de Bariloche, Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

Las rutas de la región permanecen habilitadas, pero se recomendó transitar con extrema precaución y es obligatorio el uso de cadenas en los vehículos. Esta nevada, aunque tardía, trae alivio a una temporada invernal que se caracterizó por la escasez de nieve, afectando el turismo en destinos como Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Pese a las complicaciones, la nieve es una buena noticia para los esquiadores, ya que el centro de esquí Catedral continúa abierto e invita a los visitantes a disfrutar de los picos nevados.

Informe de Marcela Psonkevich.