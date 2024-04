Un vecino relató la odisea que vivió para que atiendan a su hija por dengue

En medio de la creciente preocupación por el avance del dengue en Córdoba, continúan los problemas de atención en los diferentes centros de salud.

Jorge, un vecino que estaba en la guardia del Hospital Rawson con su hija enferma, contó a Cadena 3 su desalentadora experiencia buscando atención médica: "Primero fui al dispensario, como recomienda el Ministerio de Salud de la provincia, no me atendieron, no había cupos".

"Fuimos a otro dispensario donde nos atendieron y derivaron al Hospital Rawson. Pero cuando llegamos aquí después de cinco horas esperando nos dijeron que pasáramos a otra guardia. Nos dijeron que si mi hija se sentía mal volviéramos este lunes. Y hoy estamos de vuelta", relató.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Mi hija se siente mal. Mira todo el protocolo que tuvimos que hacer ayer, más de 9 horas. No es lo que dice el gobernador, que está todo controlado", se quejó.

A pesar del aumento en casos sospechosos y confirmados del dengue, solo el 30% de los centros de atención primaria en Córdoba estuvieron abiertos durante el fin de semana largo. Además, muchos médicos están enfermos con dengue, lo que reduce aún más la capacidad de atención.

La situación es especialmente crítica en barrios como Villa la Tela, donde hay uno de los principales focos del dengue.

Informe de Lucía González