Un comerciante fue baleado durante un asalto en Río Cuarto y murió

Un comerciante de 34 años identificado como Emiliano Véliz fue baleado en un Rapipago de la ciudad de Río Cuarto y falleció horas después en el Hospital San Antonio de Padua.

El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 19.30 en la calle Juárez Celman al 1100, allí ingresaron dos hombres armados y lo balearon en el omóplato. Le dispararon y ante la demora de la ambulancia fue trasladado por su hermano que vivía al lado del local, hacia el hospital, donde falleció esta madrugada, tras varias intervenciones.

Una vecina que fue testigo de lo sucedido dijo a Cadena 3 que vio el rostro de uno de los atacantes, que apenas se tapaba con un cuello polar negro parte de la cara. "Tenía un arma casera, tendría 20, 23 años. La otra persona era más grande y llevaba un casco negro, remera roja y una moto. Iban a toda velocidad", detalló.

"No pudimos hacer nada, lo sacaron del Rapipago porque la ambulancia no llegaba y lo llevaron herido en un auto particular", señaló.

Informe de Víctor Rapetti.