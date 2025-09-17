En vivo

Radioinforme 3

Trabajaba como chofer de una app y murió arrollado tras ser herido en un asalto

El hecho ocurrió el domino 31 de agosto en la esquina de avenida Sabattini y Cipriano Perelló, de barrio Avellaneda. Los primeros datos de la autopsia indican que habría sido apuñalado.

17/09/2025 | 06:55Redacción Cadena 3

FOTO: Murió atropellado tras ser herido en un violento asalto en Córdoba

La inseguridad en Córdoba se manifiesta de manera trágica en la historia de Lucas Humberto Pereira, de 38 años y oriundo de Villa Dolores, quien trabajaba como chofer de aplicaciones y había comenzado recientemente en una automotriz de la zona sur de la ciudad.

El pasado 31 de agosto, un accidente en la avenida Sabatini, a la altura de calle Cipriano Perelló, reveló una situación mucho más grave de lo que inicialmente se reportó. Lucas fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Lo impactante fue que, al ser trasladado a la morgue, los forenses advirtieron una herida punzocortante que indicaba que habría sido apuñalado antes del accidente.

Las primeras investigaciones del fiscal Tomás Casas indican que Lucas, ya herido, llegó tambaleándose a la avenida Sabatini. Cayó en el medio de la calle, dos autos lograron esquivarlo, pero un tercero lo atropelló. 

Tras la identificación de la víctima, un familiar informó a la Policía que Lucas había sido asaltado, ya que su auto, un Citroën C4, y sus pertenencias, incluyendo su celular y billetera, no estaban en su poder.

Se sospecha que Lucas fue atacado en un intento de robo y que, tras ser herido, intentó escapar antes de caer en la avenida. Hasta el momento, la investigación no ha avanzado considerablemente y la carátula del caso no ha cambiado a homicidio en ocasión de robo.

Recientemente, se ha informado que partes del Citroën C4 robado fueron encontradas en un desarmadero de Ciudad Evita, un lugar conocido por ser un punto de desguace de vehículos sustraídos. Esta situación recuerda a otros casos de robos violentos en la ciudad, como el de Sebastián Villarreal, quien perdió la vida tras un asalto por su moto.

El conductor que atropelló a Lucas ya ha sido identificado y se enfrenta a cargos de homicidio culposo.

Informe de Juan Federico.

Lectura rápida

¿Quién es la víctima del incidente?
La víctima es Lucas Humberto Pereira, un hombre de 38 años, oriundo de Villa Dolores.

¿Qué ocurrió el 31 de agosto?
Lucas fue atropellado en la avenida Sabatini después de haber sido apuñalado.

¿Dónde se encontraron partes del vehículo robado?
Se encontraron partes del Citroën C4 en un desarmadero de Ciudad Evita.

¿Quién lidera la investigación?
La investigación es liderada por el fiscal Tomás Casas.

¿Qué cargos enfrenta el conductor que atropelló a Lucas?
El conductor enfrenta cargos de homicidio culposo.

