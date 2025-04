Tensión en los mercados: quiénes ganan y pierden con los aranceles de Trump

El presidente norteamericano Donald Trump lanzó un nuevo esquema de aranceles recíprocos para todas las naciones que comercian con su país, en el que Argentina aparece con un arancel fijo del 10%, el mínimo aplicado en esta ronda. La medida impactará de forma directa sobre exportaciones clave, como el acero y aluminio.

El especialista en Comercio Internacional, Gustavo Scarpetta, evaluó las consecuencias de los aranceles impuestos y advirtió que "pierde la economía global".

Según su análisis, los principales perjudicados serán los exportadores e importadores mundiales, especialmente China, y el consumidor estadounidense, que enfrentará productos "muchísimo más caros".

"Los aranceles no son gratis", afirmó, citando el caso argentino: "Tenemos aranceles altos, pagamos productos más caros y la industria no termina siendo más competitiva. Si fueran tan buenos, Argentina sería una potencia industrial y no ocurre", opinó en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

En vivo Internacionales Jueves negro. Se derrumban los mercados por los nuevos aranceles de Trump En Asia, el índice Nikkei de Tokio se desplomó cerca de un 3% en el cierre de las operaciones. Los futuros de Wall Street y las bolsas europeas también sufrieron caídas de hasta un 4%.

/Fin Código Embebido/

Scarpetta anticipó que los aranceles encarecerán los productos finales a nivel global debido a las represalias esperadas. "China impondrá aranceles, Japón también, y eso cerrará la economía", explicó. Este escenario, agregó, podría llevar a Europa a una recesión más marcada, con caídas en las bolsas y un menor crecimiento económico para todos. "Con menos comercio mundial, la economía será muchísimo más débil", subrayó.

Consultado por las implicancias específicas, Scarpetta señaló que en Estados Unidos la inflación aumentará y los precios subirán, obligando a la Reserva Federal a mantener tasas de interés altas. Esto impactará negativamente en los commodities: "Soja, trigo, maíz y petróleo tendrán precios más bajos", lo que afecta a Argentina, donde un cuarto de las exportaciones dependen de la soja. "El petróleo viene cayendo hace dos meses y la soja está débil", detalló.

El experto también destacó el efecto dominó de la reducción de compras estadounidenses a China, con aranceles del 34%, un nivel "que no está en nada con lo que pasaba en el mundo". Esto hará que China, "una de las principales aspiradoras de bienes", compre menos al resto del planeta, afectando a países como Argentina.

Además, China podría volverse "mucho más agresiva" y vender su producción a precios más bajos en mercados como el argentino, golpeando a la industria local. "Estados Unidos importa más que América Latina, África y Oceanía juntos, más que 120 países sumados. Cuando deja de comprar, todos lo sienten", enfatizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la pregunta de si el comercio podría reorientarse hacia América Latina o África, Scarpetta fue tajante: "Es irreemplazable lo que compra Estados Unidos. Los tres continentes sumados son un tercio de lo que compra. No hay forma de compensarlo".

Sin embargo, reconoció una posible oportunidad para Argentina, que enfrenta un arancel del 10% frente al 34% de China o el 25% de Corea. "Podría vender mejor, pero no estamos en el mejor momento. Tenemos un dólar atrasado, nuestros productos son más caros y no tenemos un tipo de cambio competitivo", analizó.

Scarpetta cerró reflexionando sobre el cambio de escenario global tras las medidas de Trump: "No es el mismo tablero que se estaba jugando antes. El Gobierno argentino deberá reanalizar su política, como el tipo de cambio, porque lo que pasó ayer cambió todo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.