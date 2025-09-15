Se conoce hoy el veredicto en el juicio por el caso Solange Musse

El juicio por el caso Solange Musse llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto. Están previstos para este lunes los alegatos. Luego, el jurado popular dará a conocer el veredicto.

En el banquillo están José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social, ambos exintegrantes del COE Regional Río Cuarto.

Ambos fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La querella sostiene que "desoyeron las excepciones humanitarias" que preveían los protocolos y que su decisión vulneró derechos básicos.

Por el contrario, las defensas argumentan que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó y que sus imputaciones responden a una investigación con "falencias".

Los acusados enfrentan cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien buscaba despedirse de su hija Solange Musse, enferma terminal de cáncer de mama en etapa IV, en Alta Gracia.

La resolución judicial será crucial, ya que de haber condena, se podría aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra exministros y autoridades que actuaron durante la pandemia.

Informe de Francisco Centeno.