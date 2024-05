Robo piraña en Córdoba: 10 menores entraron a un bar y atacaron a un empleado

En un nuevo episodio de inseguridad, un bar ubicado en barrio Alta Córdoba sufrió un robo piraña de parte de un grupo de entre ocho y diez jóvenes menores de edad.

Se trata de Random Bar, ubicado en Justo José de Urquiza al 2.063. Su dueño, Claudio Alcaraz, denunció que los jóvenes tenían entre 10 y 14 años y que no es la primera vez que le toca vivir un hecho de inseguridad. Sin embargo, contó que el último caso fue el más grave porque atacaron a un mozo.

"Son chicos que están dando vuelta todas las noches. Se llegan a todos los locales gastronómicos de la zona, se te meten, te quieren arrebatar y la Policía no puede hacer nada porque son menores", se quejó Claudio en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Atacaron a un mozo durante un robo piraña a un bar de Alta Córdoba Video

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según contó el dueño del bar, uno de los mozos salió a la vereda porque había gente que quería ingresar al local. Fue en ese momento que el grupo de menores lo atacó violentamente, provocándole cortes en los brazos y en la cabeza. "El empleado fue atendido por una ambulancia y la Policía, obviamente, no vino", cuestionó.

"Van con esa banderita de 'yo te puedo pegar, pero vos no'. Te amenazan con pegarte un tiro y a uno no le queda otra que llamar a la Policía, pero los oficiales no pueden hacer nada porque son menores, o los detienen y los sueltan al rato", agregó Claudio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, el dueño del bar comentó que durante el episodio hicieron sonar las alarmas del local, llamaron al 911 y el móvil policial tardó más de una hora en llegar, cuando la comisaría está a pocos metros del lugar.

"Sabemos que la Policía no va a hacer nada. La encargada del bar estuvo haciendo sonar la alarma de ADT, estuvimos todos llamando 911 y el móvil llegó una hora con cinco minutos más tarde. Estaba a dos cuadras la comisaria. Estaría muy bueno que saliera alguien por encima de la Policía a dar la cara y decir 'vamos a tratar de buscar una vuelta'", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.