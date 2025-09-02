Red Vigía: comercios de Córdoba integrarán sus cámaras a la red de la Policía

La Cámara de Comercio de Córdoba anunció que se unirá a la Red Vigía Córdoba, un sistema de vigilancia con inteligencia artificial lanzado por la Provincia en julio de este año. Este sistema permite el reconocimiento facial de personas con pedido de captura y la lectura automática de patentes de vehículos requeridos por la Justicia.

En un acuerdo firmado entre el Ministerio de Seguridad y la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, titular de la Cámara, destacó que esta unión busca articular a los comercios y servicios con la Red Vigía. "El lunes en la noche firmamos un acuerdo donde oficialmente nos designan como articuladores para los empresarios de los comercios", indicó Parra en diálogo con Cadena 3.

De esta manera, las cámaras de los comerciantes se integrarán a la red de biovigilancia del Gobierno de Córdoba. Este sistema permitirá visualizar, a través de inteligencia artificial, la detección de personas con pedido de secuestro y vehículos con problemas de seguridad en la vía pública. "La idea es generar una red colaborativa entre los comercios para que podamos mejorar la seguridad en zonas comerciales", explicó Parra.

Además, el sistema permitirá detectar eventos como aglomeraciones o grupos de personas en áreas comerciales. "Estamos muy expectantes de que este sistema pueda ayudar a mejorar la seguridad en los espacios comerciales porque necesitamos que los clientes vengan más tranquilos a las zonas comerciales", concluyó Parra.

Informe de Lucía González.