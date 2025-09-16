En vivo

Realizarán el primer simulacro de ola de calor en distintos barrios de Córdoba

El evento tendrá lugar este jueves en Alberdi, Villa Páez y Marechal de 14 a 18 horas. La idea es preparar a los vecinos para enfrentar las consecuencias de las altas temperaturas que se esperan durante el verano.

16/09/2025 | 08:32Redacción Cadena 3

FOTO: Habrá un simulacro de ola de calor en barrios de Córdoba. (Foto: archivo)

La ciudad de Córdoba será epicentro del primer simulacro de ola de calor en el país, programado para este jueves 18 en los barrios Alberdi, Villa Páez y Marechal. La iniciativa surge tras un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

El presidente de la Red Pueblo Alberdi, Dante Martínez, explicó que "hay que tener en cuenta que estos tres barrios son particularmente los que sufren el calor en la ciudad de Córdoba". La idea busca preparar a los vecinos para enfrentar las consecuencias del intenso calor que se espera durante el verano.

El simulacro se llevará a cabo desde las 14 hasta las 18 horas y contará con la participación de diversas organizaciones, colegios, centros vecinales y dependencias municipales. Martínez detalló a Cadena 3 que "va a haber postas sanitarias en la zona de la excervecería de Córdoba, en el Parque de la Energía y en el Centro Vecinal de Villa Páez".

Durante el simulacro, se simularán escenarios reales con personas descompensadas, rutas de evacuación y asistencia médica inicial, incluyendo derivaciones a centros de salud y la presencia de ambulancias. Martínez aclaró que "para la gente que circule por ese sector, no hay que estar preocupada, simplemente están haciendo este primer simulacro de ola de calor".

Este evento se enmarca en una serie de preparativos para afrontar las olas de calor que afectarán a la ciudad, con el objetivo de concientizar y educar a la población sobre cómo actuar en situaciones de emergencia relacionadas con el clima extremo.

Informe de Lucía González.

