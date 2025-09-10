Quién era la joven encontrada muerta en el placard de un ex policía en Córdoba

Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años, fue encontrada muerta el pasado 5 de julio en el interior de un placard en un departamento ubicado a dos cuadras de la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. El caso expuso la extrema vulnerabilidad de personas atrapadas en el consumo de drogas y la falta de intervención efectiva de las autoridades.

El principal sospechoso es Horacio Grasso, un ex policía que se encontraba bajo un régimen de prisión domiciliaria en el departamento donde ocurrió el crimen. La investigación apunta a que Milagros ingresó al lugar en un contexto de extrema precariedad, marcado por su adicción al "pipazo", una forma de consumo de drogas que la llevó a frecuentar zonas peligrosas de la ciudad.

El expediente judicial revela el trágico derrotero de Milagros. En 2013, cuando tenía apenas 10 años, su madre fue condenada por un robo menor. En ese momento, se determinó que la mujer, de 38 años, era incapaz de cuidar a sus cinco hijos debido a su adicción a las drogas en el Bajo Pueyrredón, una zona vulnerable de la ciudad.

Milagros pasó a vivir con una tía, pero a los 12 años comenzó a frecuentar nuevamente el barrio donde inició su consumo de cocaína, marihuana y, finalmente, el pipazo. Según testimonios, consumía en el Polideportivo Social del barrio, un espacio que, lejos de cumplir su propósito de alejar a los jóvenes de las drogas, se convirtió en un punto de consumo a la vista de todos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La última referencia judicial de Milagros con vida data del 21 de julio de 2024, cuando fue detenida brevemente junto a un hombre en el centro de Córdoba, en un caso relacionado con un auto robado.

Aunque fue liberada, los informes destacan que Milagros se desplazaba desde el Bajo Pueyrredón hacia el centro, donde, según allegados, era explotada sexualmente en zonas de la capital. También se la veía en la Plaza San Martín, en un estado de deterioro evidente, consumiendo drogas.

El 20 de agosto de 2024, Milagros visitó la casa de su tía para bañarse y ver a su hijo, pero nunca más regresó. Su familia denunció su desaparición y señaló lugares como la calle Catamarca, cerca del Hospital de Urgencias, donde se reunirían consumidores de pipazo en una "cueva" conocida. Allí, mujeres en situación de vulnerabilidad, como Milagros, serían víctimas de abusos.

Organismos como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) intervinieron en 2013, pero no lograron evitar que Milagros cayera en un círculo de consumo y explotación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.