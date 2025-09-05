Proveedores de Fadea reclamaron por deudas y piden la intervención de la empresa

FOTO: Trabajadores de Fadea reclaman por sus salarios, en mayo de este año. (Cadena 3)

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) atraviesa una crisis que preocupa a sus proveedores, según denunciaron desde la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes.

Ambas entidades alertaron sobre el "estado de prácticamente abandono" de la fábrica, que opera al 20-30% de su capacidad, y exigieron una intervención tanto del Gobierno nacional como del provincial para definir el futuro de la empresa.

Santiago Sara, miembro de ambas cámaras, expresó en diálogo con Cadena 3: "La situación sigue muy compleja, la empresa está en una incertidumbre total, y desde las cámaras estamos muy preocupados por el futuro de FAdeA y de sus proveedores".

Según Sara, la deuda estimada de la empresa asciende a unos 20 millones de dólares, de los cuales aproximadamente un millón corresponde a empresas cordobesas, principalmente del sector metalúrgico y de mecanizado.

El representante de las cámaras señaló que, más allá de la deuda, el principal problema es la falta de claridad sobre el rumbo de FAdeA. "No se sabe qué pasará, ni siquiera en el futuro inmediato. El panorama no está claro, la empresa no tiene un rumbo definido", afirmó.

Sara atribuyó esta situación a una "falta de decisión del Gobierno nacional" sobre el destino de la fábrica, lo que agrava la incertidumbre para los proveedores y los trabajadores.

Las cámaras también solicitaron la intervención del Gobierno de Córdoba, dado que muchas de las empresas afectadas son locales. El reclamo de los proveedores se suma a las dificultades que enfrentan los trabajadores de FAdeA, quienes vienen denunciado desde hace meses deudas salariales.

Informe de Lucía González.