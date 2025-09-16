Preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el sarampión en el país

El sarampión, enfermedad contagiosa que estuvo prácticamente erradicada en muchos países, vuelve a ser noticia debido a brotes en diversas naciones, incluyendo Argentina y Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó un cambio en el esquema de vacunación de la triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, ante la alarmante baja cobertura de vacunas en la Argentina.

El doctor e infectólogo Eduardo López, señaló que "hay muy bajas coberturas de casi todas las vacunas en Argentina". En particular, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión no supera el 50%, lo que significa que "la mitad de los chicos no se vacunaron con la segunda dosis".

Para abordar esta situación, propuso administrar la segunda dosis antes del ingreso escolar, ya que "como está muy bajo el ingreso escolar, las vacunaciones, lo vamos a ver antes".

Sin embargo, el doctor López advirtió en Cadena 3 que "si no aumentamos esa cobertura, homologándola a la quíntuple, vamos a seguir teniendo más de 150.000 chicos sin estar adecuadamente cubiertos".

Según encuestas realizadas por la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, "el índice de acceso está en el orden del 60 por ciento", lo que indica una caída significativa en la vacunación. "El 87% de nuestra población se vacuna en los sistemas públicos, de alguna manera tenemos que mejorar la atención y la facilidad de que la gente se vaya a vacunar", enfatizó el doctor.

A pesar de que la vacunación es "gratis, universal y obligatoria", el doctor López destaca que "no hay un adecuado control de la vacuna que tienen que tener los chicos al ingreso escolar". Además, señaló que "no se implementa programas de vacunación que faciliten a la gente vacunarse", lo que llevó a que en 2023 se dejaran de aplicar 2.100.000 dosis de alguna vacuna.

"Estamos hablando de una enfermedad que se presumía erradicada en muchas partes del mundo y que está volviendo", concluyó el doctor.

Entrevista de Miguel Clariá.