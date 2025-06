Preocupa el avance de la gripe A: internaciones subieron un 48% respecto a 2024

A pesar de que hace pocos días la directora de Epidemiología de Córdoba aseguraba que las infecciones respiratorias estaban en baja, el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación revela un panorama preocupante: un aumento del 48% en las internaciones por gripe respecto al año pasado, con un marcado incremento en la circulación del virus H1N1, especialmente en la zona centro del país y Buenos Aires.

Esta situación, sumada a casos de bronquiolitis en niños y algunos reportes de Covid-19 y neumonía en adultos, encendió las alertas sanitarias.

El reconocido médico infectólogo Hugo Pizzi (MN. 54.101) expresó su preocupación: "Estamos realmente preocupados, el impacto se está notando en la zona centro y en Buenos Aires. Han aumentado notoriamente las internaciones y van hacia arriba todavía".

Según Pizzi, el virus predominante es el H1N1, causante de un cuadro gripal caracterizado por fiebre y dolores musculares que, de no tratarse adecuadamente con reposo, hidratación y atención médica, puede derivar en complicaciones graves como neumonía.

El especialista destacó la baja cobertura de vacunación como uno de los principales problemas. "El índice de vacunación es bajo. Pre-pandemia, Argentina estaba cerca del 90% de cobertura, aunque lo ideal es el 95%. Hoy, post-pandemia, estamos en un 70%, algo insólito. Nos superaron Chile y Uruguay", señaló Pizzi en diálogo con Cadena 3, sugiriendo que las controversias sobre las vacunas durante la pandemia podrían haber influido en esta caída.

Pizzi instó a la población a vacunarse contra la gripe, el COVID y la neumonía comunitaria, especialmente a personas con enfermedades preexistentes como diabetes, problemas cardíacos, obesidad mórbida o asma crónica. "Si vas al vacunatorio, ponete el antigripal en un brazo, el anticovid en el otro y consultá por la vacuna contra la neumonía, que dura cinco años", recomendó. Esta última es clave para proteger a los grupos de riesgo frente a las complicaciones respiratorias que se están registrando.

Además, el infectólogo enfatizó la importancia de retomar los hábitos aprendidos durante la pandemia, como toser en el pliegue del codo, usar alcohol en gel y, en situaciones de riesgo, llevar barbijo. "Si estoy en un colectivo y todos tosen, me pongo el barbijo que llevo en el bolsillo. Es un hábito higiénico simple que ayuda muchísimo", afirmó, comparando esta práctica con países como Japón y China, donde el uso del barbijo está normalizado.

Respecto a los niños, el infectólogo fue contundente respecto a su asistencia al colegio: "Si el chico no está bien, no lo lleven a la escuela. Es un riesgo para él, porque no se recupera bien, y para sus compañeros, por el contagio". Pizzi subrayó que estos cuidados son esenciales para frenar la dispersión de los virus respiratorios, que están generando ausentismo en escuelas y lugares de trabajo.

El aumento de casos de gripe H1N1 se combina con reportes de bronquiolitis en niños y casos aislados de Covid-19 y neumonía comunitaria en adultos, lo que complica el escenario sanitario.

Frente a este panorama, el infectólogo insistió en la vacunación como la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves. "El que está vacunado no tiene estos problemas", aseguró, llamando a la población a no bajar la guardia y a acudir a los vacunatorios para protegerse y proteger al resto.

Entrevista de Miguel Clariá.