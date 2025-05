¿El frío nos enferma? Cómo cuidarnos ante la llegada del invierno

FOTO: Cómo prevenir enfermedades respiratorias. (Foto: Medicine Plus)

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, la médica pediatra Silvina Polacov (M.P. 39.544 - M.E. 20.473), de la Clínica Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba, brindó recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias, desmitificando creencias populares y destacando la importancia de medidas preventivas basadas en el sentido común.

En diálogo con Cadena 3, la especialista enfatizó que las pautas básicas para enfrentar el frío incluyen ventilar los ambientes, lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto con personas enfermas.

"Si un niño está cursando una enfermedad, no debería ir al jardín o a la escuela. Lo mismo aplica para los adultos: si no nos sentimos bien, debemos limitar el contacto, usar barbijo y evitar contagiar a otros", explicó Polacov, recordando la importancia de retomar hábitos adquiridos durante la pandemia por el Covid-19.

Aunque la vacunación es clave, especialmente para grupos de riesgo, la pediatra subrayó que otras medidas preventivas son esenciales para toda la población durante el invierno.

• ¿El frío enferma? Un mito a medias

La clásica frase de las abuelas, "abrigate que te vas a enfermar", tiene algo de verdad, pero no es del todo precisa. Según Polacov, "el frío por sí solo no enferma".

Sin embargo, las bajas temperaturas favorecen la circulación de virus respiratorios y propician conductas que aumentan el riesgo de contagio, como encerrarse en espacios poco ventilados o estar en contacto cercano con otras personas.

"Tendemos a no ventilar para no tomar frío y a estar más juntitos, lo que facilita la transmisión de virus por vía respiratoria, secreciones o gotitas", detalló. Además, explicó a Cadena 3 que el frío reseca las mucosas nasales, lo que podría facilitar la entrada de virus, pero no es la causa directa de las enfermedades.

• Mocos: ¿Enfermedad o reacción natural?

Un fenómeno común en invierno es la aparición de mocos al salir de un ambiente cálido al frío. La doctora aclaró que esto no indica una enfermedad, sino una respuesta natural del cuerpo.

"El moco y los pelitos de las fosas nasales actúan como barrera para calentar el aire frío que inhalamos", explicó a esta emisora. Sin embargo, muchos padres se preocupan cuando el moco persiste o cambia de color, pensando que requiere antibióticos.

En ese marco, Polacov respondió: "La mayoría de estas infecciones son virales. No hay que automedicarse ni usar antibióticos sin consultar, porque esto puede generar bacterias resistentes".

En los niños, especialmente los que comienzan a asistir a la escuela, es normal que tengan mocos durante períodos prolongados, pero siempre se debe realizar un control pediátrico antes de administrar cualquier medicación.

• Consejos prácticos para el invierno

La pediatra insistió en la importancia de consultar a un profesional ante cualquier duda y evitar la automedicación.

También destacó que, aunque en países con inviernos más severos no todos están constantemente enfermos, las condiciones locales y los hábitos sociales pueden influir en la propagación de virus.

Por eso, mantener los ambientes ventilados, lavarse las manos y no compartir espacios con personas enfermas son medidas clave para disfrutar de un invierno saludable.

Entrevista de Lucía González.