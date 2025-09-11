Polonia cerró su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania

La periodista argentina radicada en Polonia, Hania Woyslaw, brindó detalles sobre el incidente que marcó un hito en la seguridad de la OTAN: el derribo de drones rusos en territorio polaco, el primero de este tipo en un país miembro de la alianza.

En una entrevista con Cadena 3, Woyslaw explicó los hechos ocurridos en la noche del 10 de septiembre y destacó las implicaciones de este evento, que coincidió con el inicio de las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad 25.

"Tenemos cerrado no solamente el tráfico aéreo, también tenemos cerradas las fronteras desde el día de ayer con Bielorrusia, porque hoy comienzan las maniobras militares Zapad 25. Zapad viene del ruso 'Occidente', así que podríamos traducirlo al español como Occidente 25. Son maniobras militares que realizan en conjunto la Federación Rusa y Bielorrusia, y estábamos esperando que realmente fueran más agresivas que de costumbre", señaló Woyslaw a esta emisora.

Según la periodista, el cierre de fronteras con Bielorrusia ya estaba planificado, pero el cierre del espacio aéreo en parte del país se decidió como consecuencia directa de los acontecimientos de la noche previa.

Woyslaw relató que el incidente comenzó pasados unos minutos de la medianoche del 10 de septiembre, en el marco de un "ataque muy fuerte contra Ucrania" que, según afirmó, se ha vuelto una constante en las últimas semanas. A las 0:37, el Ministro de Defensa polaco emitió un primer comunicado alertando sobre la situación.

La periodista tuvo la oportunidad de hablar con el Comandante en Jefe del Ejército Polaco, quien le confirmó que, desde las 21 horas del día anterior, Bielorrusia había advertido sobre la posibilidad de que drones fueran lanzados hacia Polonia. "De alguna manera, la OTAN y el Ejército Polaco ya estaban en tema", indicó a Cadena 3.

A las 3:48 de la madrugada, se tomó la decisión de derribar los drones que habían ingresado en el espacio aéreo polaco. "Vivimos durante 7 horas, 19 violaciones al cielo polaco por proyectiles", afirmó Woyslaw, aclarando que no solo se trataba de drones, ya que hasta el momento se encontraron restos de 10 objetos, incluido lo que parece ser un proyectil de largo alcance. "Un drone tiene un poder de fuego bastante menor que un proyectil. No se sabe hasta que no se encuentre este proyectil si fue disparado por uno de los aviones, o si realmente es un proyectil disparado", explicó, mencionando la participación de aviones F-35 holandeses, junto con fuerzas alemanas y de otros países, en la contención de los drones.

La periodista destacó el impacto psicológico del incidente, amplificado por una oleada de desinformación. "Ayer, aparte del ataque de drones, otra cosa que sucedió, que creo que a nivel psicológico es mucho más impactante, es una cantidad de fake news, de bots rusos que salpicaron las noticias durante todo el día con desinformación", señaló. Entre los rumores circulaban imágenes de ciudades polacas en llamas, afirmaciones de que el ataque provenía de Ucrania o que Polonia había entrado en guerra. Esto llevó a las autoridades a pedir calma a la población para contrarrestar el miedo generado.

Woyslaw también resaltó la unidad política en Polonia como un aspecto positivo en medio de la crisis. "Por primera vez desde la asunción del nuevo presidente, Mavrodsky, tanto él como el primer ministro Donald Tusk, que pertenecen a dos partidos diferentes y siempre están en contraposición, aparecieron juntamente, hicieron un frente común", afirmó. Sin embargo, citó palabras del primer ministro Tusk, quien advirtió anoche que "nunca jamás Europa se encontró tan cerca de la Tercera Guerra Mundial desde los fines de la Segunda Guerra Mundial".

Además, mencionó que se ha activado el artículo 4 de la OTAN, que implica consultas diplomáticas entre los países miembros para tomar posición frente a la situación.

La periodista subrayó la preocupación regional, ya que no solo Polonia, sino también los países bálticos, Moldavia y Rumanía, que comparten fronteras con Rusia o Ucrania, están en alerta. Woyslaw destacó que los drones utilizados fueron de bajo costo, lo que sugiere que Rusia envió un mensaje con un gasto mínimo. "Es una preocupación que nos asiste a todos", afirmó, haciendo eco de la coordinación entre los ministerios de defensa de la OTAN y la Unión Europea, y del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien abrió su intervención en el Parlamento Europeo afirmando que “Europa está en guerra”.

El incidente, según Woyslaw, marca un punto de inflexión para la OTAN y reforzó la necesidad de una respuesta coordinada frente a las crecientes tensiones en la región. Las autoridades polacas continúan rastreando el terreno en busca de más restos.

Entrevista de Miguel Clariá y "Chema" Forte.