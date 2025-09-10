Drones rusos en Polonia: la OTAN en alerta máxima

Europa despertó este martes bajo una tensión creciente. Durante la madrugada, al menos ocho drones rusos irrumpieron en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Varsovia confirmó que varios de estos aparatos fueron derribados con apoyo de cazas F-35 de Países Bajos desplegados en la región.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el episodio como “una provocación a gran escala” y anunció la invocación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Este mecanismo, que no conlleva una respuesta militar inmediata, obliga a los aliados a realizar consultas urgentes cuando alguno percibe amenazas contra su seguridad o integridad territorial. Se trata del paso previo al artículo 5, que establece la defensa colectiva en caso de ataque armado.

La reacción internacional fue inmediata. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, el mandatario francés, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, coincidieron en que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado de provocación por parte de Moscú. “Estamos ante un precedente extremadamente peligroso para Europa”, advirtió von der Leyen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Bruselas, la OTAN convocó una reunión de emergencia para evaluar los pasos a seguir. La cita definirá si la crisis se traduce en un nuevo aviso o si se convierte en el detonante de una escalada mayor en el continente. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que el equilibrio de seguridad en Europa se encuentra en uno de sus momentos más frágiles desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.