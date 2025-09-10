Drones rusos en Polonia: la OTAN en alerta máxima
Los drones fueron derribados con apoyo de cazas neerlandeses. Varsovia invocó el artículo 4 de la OTAN y Europa teme una peligrosa escalada en el conflicto.
10/09/2025 | 15:23Redacción Cadena 3
FOTO: Drones rusos en Polonia: la OTAN en alerta máxima.
Europa despertó este martes bajo una tensión creciente. Durante la madrugada, al menos ocho drones rusos irrumpieron en el espacio aéreo de Polonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Varsovia confirmó que varios de estos aparatos fueron derribados con apoyo de cazas F-35 de Países Bajos desplegados en la región.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el episodio como “una provocación a gran escala” y anunció la invocación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Este mecanismo, que no conlleva una respuesta militar inmediata, obliga a los aliados a realizar consultas urgentes cuando alguno percibe amenazas contra su seguridad o integridad territorial. Se trata del paso previo al artículo 5, que establece la defensa colectiva en caso de ataque armado.
La reacción internacional fue inmediata. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, el mandatario francés, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, coincidieron en que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado de provocación por parte de Moscú. “Estamos ante un precedente extremadamente peligroso para Europa”, advirtió von der Leyen.
En Bruselas, la OTAN convocó una reunión de emergencia para evaluar los pasos a seguir. La cita definirá si la crisis se traduce en un nuevo aviso o si se convierte en el detonante de una escalada mayor en el continente. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que el equilibrio de seguridad en Europa se encuentra en uno de sus momentos más frágiles desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Europa este martes?
Al menos ocho drones rusos irrumpieron en el espacio aéreo de Polonia, lo que generó una elevada tensión en la región.
¿Quién es el primer ministro polaco?
El primer ministro de Polonia es Donald Tusk, quien calificó el episodio como una provocación a gran escala.
¿Cuándo se invocó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte?
El artículo 4 fue invocado por Polonia tras el incidente de los drones rusos.
¿Dónde se llevó a cabo la reunión de emergencia de la OTAN?
La reunión de emergencia de la OTAN se llevó a cabo en Bruselas para evaluar la situación.
¿Por qué es importante este incidente?
Este incidente es considerado un precedente extremadamente peligroso para Europa y podría afectar el equilibrio de seguridad en la región.