Crece el repudio internacional al ataque de Israel a Qatar

FOTO: Desde la ONU hasta los talibanes de Afganistán: amplio abanico de condena internacional a Israel.

El secretario general de la ONU, António Guterres, es la figura mundial que encabezó la condena global por los ataques de Israel a Qatar, que partió incluso de los Estados Unidos y abarcó hasta a Bangladesh.

“Condeno esta flagrante violación a la soberanía y la integridad territorial de Qatar”, declaró Guterres, quien señaló que Qatar es un país que desempeñó un papel muy positivo para lograr un cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.

Rusia repudió este miércoles el ataque lanzado por Israel el día anterior en la capital de Qatar, Doha, y lo calificó de una flagrante violación al derecho internacional y a la Carta de la ONU.

China condenó severamente el ataque aéreo en la capital qatarí de Doha y se opone firmemente a la violación por parte de Israel de la soberanía territorial y la seguridad nacional de Qatar, manifestó este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian.

Portugal condenó el ataque israelí en Doha, capital de Qatar, alegando que viola la soberanía del país y amenaza con una mayor escalada de violencia en la región.

“Rusia considera al incidente como una flagrante violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, que calificó el ataque como una amenaza para la estabilidad en el Medio Oriente.

El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó el martes el ataque aéreo israelí en Doha, la capital de Qatar, calificándolo de “inaceptable” y una violación de la soberanía e integridad territorial de Qatar. Según un comunicado del gobierno federal alemán, Merz expresó su indignación durante una conversación telefónica con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Merz también enfatizó que la guerra “no debe extenderse a toda la región”.

El martes, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, también calificó el ataque israelí de “inaceptable” y advirtió que pone en peligro las negociaciones para la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. En un comunicado de prensa, Wadephul expresó su preocupación por la vida y la seguridad de los rehenes, especialmente de los ciudadanos alemanes.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, condenaron el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha durante una conversación telefónica. El diálogo tuvo lugar pocas horas después de que Israel lanzara el ataque aéreo sin precedentes contra un edificio donde altos funcionarios de Hamás discutían un plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque en Doha, Qatar, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Downing Street, según un comunicado emitido el martes. Starmer enfatizó la importancia de prevenir una mayor escalada en la región.

Arabia Saudita también criticó lo que denominó continuas violaciones israelíes en la región, citando los recientes ataques en las provincias sirias de Homs y Latakia como violaciones del derecho internacional y del Acuerdo de Separación de 1974.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, denunció el ataque de Doha como “extremadamente peligroso, criminal y violatorio de la Carta de la ONU”, afirmando que formaba parte de los “continuos crímenes” de Israel contra el derecho internacional.

Otros países y organizaciones, como Egipto, Jordania, Turquía y la Liga Árabe, también se apresuraron a condenar los ataques israelíes.

El gobierno afgano calificó los recientes ataques aéreos israelíes contra Doha, la capital de Qatar, como un “acto bárbaro” y los condenó enérgicamente, informó la Radio y Televisión de Afganistán (RTA) estatal el martes por la noche.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó enérgicamente el martes el bombardeo de las fuerzas israelíes en Doha, la capital de Qatar, que tuvo como objetivo una zona residencial y puso en peligro la vida de civiles.

El Gobierno de Venezuela condenó el ataque de Israel contra la soberanía de Qatar, tras la ofensiva dirigida a mandos de Hamas en Doha, agresión que calificó como “un acto de terrorismo de Estado”.

Filipinas condenó el ataque israelí contra Doha, la capital de Qatar, declaró el miércoles el Departamento de Asuntos Exteriores.

Por último, también se informó de la condena de Bangladesh al ataque de Israel sobre Qatar, sede de la última Copa Mundial de la FIFA.