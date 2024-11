Menores no punibles: enviarán a la Unicameral un código de procedimiento penal

La situación de los menores de edad que están en conflicto con la ley penal genera un intenso debate en Córdoba. En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, advirtió por la falta de herramientas legales para abordar los casos de adolescentes con múltiples intervenciones penales.

En respuesta a la situación de un adolescente de 15 años con 18 intervenciones por conflictos con la ley, la ministra indicó que "si el problema es la ley, en los próximos días vamos a enviar a la Legislatura un proyecto de ley que contemple todas las garantías de un debido proceso". Este nuevo código buscará diferenciar entre jóvenes punibles y no punibles, estableciendo medidas adecuadas para cada caso.

Montero explicó que la Senaf solicitó una medida excepcional para el joven, pero la jueza Ileana Benedito consideró que no podían establecer lugares de excepción. La ministra reconoció que la Senaf fue objeto de críticas y resaltó la necesidad de una legislación que permita a los jueces dictar excepciones en casos de menores.

La ministra mencionó que, bajo su gestión, se implementó un dispositivo especial para jóvenes no punibles. Sin embargo, señaló que este dispositivo presenta limitaciones. "El operador solo puede decirle al joven que no se vaya, pero el joven se va", explicó Montero. Actualmente, solo tres de los 118 jóvenes no punibles están en un dispositivo especial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo no sería ministra si yo creyera que está todo bárbaro. Estaría en mi casa haciendo otra cosa. Estoy convencida que no tengo la Senaf que yo quisiera tener, pero estamos en camino de lograrlo. ¿Está claro? Es para ello que me han convocado. Llevamos 11 meses de gestión", agregó la funcionaria en diálogo con Cadena 3.

Montero destacó que las juezas tienen la autoridad para elevar las causas y que el Poder Ejecutivo debe generar mecanismos legales que faciliten su trabajo. "No es la idea entrar en polémicas, sino resolver la situación", aclaró.

La ministra enfatiza que su objetivo es mejorar la Senaf y que, a pesar de los problemas, se incrementaron los presupuestos y se incorporaron profesionales capacitados al organismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El presupuesto de la Senaf se incrementó un 279%", afirmó Montero, quien también destacó que el 96% de los nuevos empleados son profesionales. La ministra reconoció que tomó decisiones difíciles, incluyendo la desvinculación de personal que no cumplía con los requisitos necesarios para trabajar en el organismo.

"Soy la primera que conoce las bondades y no bondades del organismo, conozco los presupuestos que tiene. Sé perfectamente la Senaf que tenemos y la que queremos, a eso me voy a dedicar", sostuvo.

En ese contexto, precisó: "Tuve que tomar decisiones complejas para una ministra, que es dejar gente sin trabajo que no cumplía con los requisitos. La Senaf no es una bolsa de trabajo, tiene que profesionalizarse con capacitaciones que nunca se hicieron. Hay una planta de personal estable que se va a respetar, pero mientras sea ministra, quien entra debe hacerlo con profesionalización. Quienes no estén profesionalizados, van a tener que hacerlo o irse".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Claría.