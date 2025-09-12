La UNC se sumó al paro nacional por 24 horas convocado para este viernes

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumó al paro nacional de 24 horas convocado para este viernes 12 de septiembre, en sintonía con todas las universidades públicas del país.

La medida, que incluye la suspensión total de actividades docentes y no docentes, afecta también a los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Montserrat. Este paro se produce tras otra jornada de cese total de actividades realizada el jueves.

La secretaria adjunta de ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba), Paula Abrate, habló con Cadena 3 e informó sobre las acciones previstas. "Hoy convocamos a un banderazo en el marco del paro nacional, que se realizará a las 12 en el Pabellón Argentina", señaló.

Además, destacó las actividades realizadas el jueves, como una peña en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y un encuentro con estudiantes para preparar carteles y materiales para el banderazo.

La comunidad universitaria se prepara también para la tercera Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el día en que se trate el veto a la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados. Según Abrate, esto podría ocurrir la próxima semana o, a más tardar, en la semana del 24 de septiembre.

La UNC y el resto de las universidades públicas del país continúan movilizadas en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario, en un contexto de tensión por las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Informe de Lucía González.