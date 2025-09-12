En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

La UNC se sumó al paro nacional por 24 horas convocado para este viernes

La comunidad universitaria se prepara para la tercera Marcha Federal, que tendrá lugar el día en que se trate el veto a la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados.

12/09/2025 | 08:06Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. La UNC se sumó al paro nacional por 24 horas convocado para este viernes

    Radioinforme 3

    Episodios

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumó al paro nacional de 24 horas convocado para este viernes 12 de septiembre, en sintonía con todas las universidades públicas del país. 

La medida, que incluye la suspensión total de actividades docentes y no docentes, afecta también a los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Montserrat. Este paro se produce tras otra jornada de cese total de actividades realizada el jueves.

La secretaria adjunta de ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba), Paula Abrate, habló con Cadena 3 e informó sobre las acciones previstas. "Hoy convocamos a un banderazo en el marco del paro nacional, que se realizará a las 12 en el Pabellón Argentina", señaló. 

Además, destacó las actividades realizadas el jueves, como una peña en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y un encuentro con estudiantes para preparar carteles y materiales para el banderazo.

La comunidad universitaria se prepara también para la tercera Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el día en que se trate el veto a la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados. Según Abrate, esto podría ocurrir la próxima semana o, a más tardar, en la semana del 24 de septiembre.

La UNC y el resto de las universidades públicas del país continúan movilizadas en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario, en un contexto de tensión por las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Informe de Lucía González.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho