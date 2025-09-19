En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

La Rioja lanza su propio Previaje con Chachos para impulsar el turismo interno

El programa se llama "Movete por La Rioja con los Chachos". Se llevará a cabo desde el 27 de septiembre hasta diciembre, comentó en Cadena 3 el ministro de Turismo de la provincia, Poly Badoul.

19/09/2025 | 08:51Redacción Cadena 3

FOTO: La Rioja lanza su propio Previaje con Chachos para impulsar el turismo interno.

  1.

    Audio. La Rioja lanza su propio Previaje para impulsar el turismo interno: será con chachos

    Radioinforme 3

    Episodios

La Rioja lanzó su propia iniciativa de Previaje, denominada "Movete por La Rioja con los Chachos", con el objetivo de promover el turismo interno y apoyar a la economía local. 

Poly Badoul, titular de la Cámara de Turismo de La Rioja, explicó en Cadena 3 cómo funciona este programa.

Los turistas que compren servicios turísticos en La Rioja podrán presentar su factura en las oficinas de Internet para Todos, donde recibirán un reintegro del 50% de su gasto en chachos, con un tope de 150 mil pesos. Badoul señaló que "la idea es que gastes con una factura de 300 mil pesos y que te hayas alojado al menos dos noches en la provincia".

Este programa, que se encuentra en su tercera edición, busca ser transparente y evitar problemas como dobles facturaciones. "Estamos apoyando esta iniciativa porque llega en un momento complejo para la economía de las empresas locales", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente de la Cámara de Turismo también destacó la importancia de que los chachos se utilicen exclusivamente en el sector turístico, limitando su uso a quienes no sean de la provincia para fomentar el subturismo de cercanía. "Esto va a empezar a funcionar el 27 de septiembre y será hasta diciembre; aunque si anda bien, se puede solicitar una prórroga", agregó.

Respecto a la cotización de los chachos, aclaró que "el Chacho va a valer exactamente lo mismo que la moneda corriente". "Es un beneficio que tenemos, lo vas a tener que gastar como un voucher", explicó.

El programa estará vigente desde el 27 de septiembre hasta diciembre, y se espera que, si tiene éxito, se extienda durante las vacaciones. 

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho