La Rioja lanza su propio Previaje con Chachos para impulsar el turismo interno

La Rioja lanzó su propia iniciativa de Previaje, denominada "Movete por La Rioja con los Chachos", con el objetivo de promover el turismo interno y apoyar a la economía local.

Poly Badoul, titular de la Cámara de Turismo de La Rioja, explicó en Cadena 3 cómo funciona este programa.

Los turistas que compren servicios turísticos en La Rioja podrán presentar su factura en las oficinas de Internet para Todos, donde recibirán un reintegro del 50% de su gasto en chachos, con un tope de 150 mil pesos. Badoul señaló que "la idea es que gastes con una factura de 300 mil pesos y que te hayas alojado al menos dos noches en la provincia".

Este programa, que se encuentra en su tercera edición, busca ser transparente y evitar problemas como dobles facturaciones. "Estamos apoyando esta iniciativa porque llega en un momento complejo para la economía de las empresas locales", agregó.

El presidente de la Cámara de Turismo también destacó la importancia de que los chachos se utilicen exclusivamente en el sector turístico, limitando su uso a quienes no sean de la provincia para fomentar el subturismo de cercanía. "Esto va a empezar a funcionar el 27 de septiembre y será hasta diciembre; aunque si anda bien, se puede solicitar una prórroga", agregó.

Respecto a la cotización de los chachos, aclaró que "el Chacho va a valer exactamente lo mismo que la moneda corriente". "Es un beneficio que tenemos, lo vas a tener que gastar como un voucher", explicó.

El programa estará vigente desde el 27 de septiembre hasta diciembre, y se espera que, si tiene éxito, se extienda durante las vacaciones.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.