Detienen a mujer de 35 años por estafa en La Rioja

FOTO: Detenida por estafa: el caso que conmueve a La Rioja

La Policía de La Rioja concretó en la localidad de Quines el traslado de una mujer de 35 años detenida por una causa de estafa en esa provincia.

La mujer fue aprendida el 15 de agosto durante un control de identificación en la vía pública, donde se constató que tenía un pedido de captura vigente desde marzo, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal y Correccional Nº 3 de La Rioja.

Desde entonces, permanecía alojada en la comisaría local y ahora quedó a disposición de la Justicia Riojana.

Informe de Alejandro Heredia