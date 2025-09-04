La Justicia y los bloqueos sindicales a las empresas: el caso de Lácteos Vidal

Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, habló sobre el impacto de los bloqueos sufridos por su empresa desde 2022 a manos del sindicato Atilra, donde relacionó su caso con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a huelga. Según Bada Vázquez, este fallo, que calificó de "obvio" al considerar que bloquear una empresa es un delito, marca un precedente importante para proteger la propiedad privada y el derecho al trabajo.

"Es el mismo modus operandi, la mafia sindical se maneja igual, bloqueando la libertad de trabajo”, afirmó Bada Vázquez, destacando que el bloqueo a Lácteos Vidal duró dos meses, afectando ambas plantas de la empresa. “No dejaban trabajar, no dejaban entrar a la gente que quería. El problema de la leche es que, si no se procesa, se pudre. Tuvimos que desviar los camiones, perdimos producción, nos quedamos sin frijoles, sin quesos. Fue muy difícil", relató a Cadena 3.

La empresaria explicó que, para sortear el bloqueo, desviaron la leche a otras fábricas, aunque enfrentaron amenazas: "A la gente que nos aceptaba la leche la iban a bloquear". Además, denunció agresiones a empleados, como el corte de medicación oncológica a una trabajadora, amenazas a familiares y daños a vehículos. "Fue una época muy angustiosa", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bada Vázquez informó que las causas penales contra los responsables avanzan, con imputados por compulsión a la huelga, desbaratamiento de empresa, extorsión y amenazas. "Hoy tenemos un llamado a indagatoria, las causas penales avanzan", señaló, celebrando el fallo de la Corte Suprema como "una muy buena noticia" y un "precedente" definido por "el más alto tribunal de Justicia de la Nación".

La empresaria también criticó la actuación de la justicia laboral, particularmente del juez José Ignacio Ramonet, quien, según ella, violó la propiedad privada de Lácteos Vidal al emitir medidas cautelares que obligaban a reincorporar a empleados despedidos tras el bloqueo, a pesar de estar imputados penalmente. "Nos embargó cuentas, tomó dinero de la empresa, repartió dinero a exempleados y hasta se metió en una decisión estratégica empresarial", denunció, señalando una "animosidad manifiesta" del juez.

Bada Vázquez expresó su alivio por el fallo de la Corte contra el bloqueo de Camioneros a Química Oeste y destacó su conocimiento del caso de Ignacio, de la empresa química oeste, con quien compartió "la lucha" de estos años. “A la larga, la verdad se impone, la realidad se impone. Para algunos jueces laborales, el derecho a huelga es lo único que existe, pero hay otros derechos, como tener una propiedad privada o trabajar en libertad", afirmó, esperando que este precedente impulse cambios en la justicia laboral y fomente la protección de la propiedad privada y las inversiones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.