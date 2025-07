La defensa del exjefe de la Caminera detenido aseguró que es "inocente"

Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor del exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, comisario Maximiliano Ochoa Roldán, y de otros dos oficiales detenidos, Martín Darío Heredia y Leonardo Javier Torres, aseguró que sus representados son inocentes de los cargos que se les imputan por presunta asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

El letrado afirmó en Cadena 3 que los tres policías, todos abogados, están dispuestos a declarar para aclarar lo que consideran una "confusa situación procesal" y negó la existencia de actividades ilícitas.

Según Sánchez del Bianco, los imputados colaboraron plenamente con la investigación, proporcionando datos para la apertura de sus teléfonos celulares y equipos electrónicos secuestrados. "Ellos están muy tranquilos, saben que tienen que tener paciencia y que van a demostrar su inocencia", afirmó el abogado, quien destacó que sus defendidos desconocen los hechos concretos que se les atribuyen, dado que la causa está bajo secreto de sumario hasta que se les tome declaración indagatoria.

El fiscal Guillermo González, a cargo de la investigación, sostuvo que cuenta con pruebas contundentes, incluyendo capturas de llamadas telefónicas, mensajes y testimonios, algunos anónimos, que configurarían una asociación ilícita liderada por Ochoa Roldán.

Sin embargo, Sánchez del Bianco insistió en que se trata de una "confusión" o, según lo planteado por sus defendidos, una posible "interna policial". "Ellos creen que se trata de una interna policial. No es lo políticamente correcto, pero es lo que me han planteado”, señaló el abogado, subrayando que no duda de la seriedad del fiscal, pero está convencido de que las pruebas serán refutadas.

En cuanto a las acusaciones de enriquecimiento ilícito, el defensor detalló que Ochoa Roldán posee una propiedad que paga con un crédito hipotecario y una casilla rodante, llevando un "nivel de vida absolutamente austero".

Sobre el secuestro de dólares en una caja de su estudio jurídico, explicó que corresponden a una operación de compraventa de un vehículo realizada el viernes anterior, respaldada por documentación notarial. Respecto a Heredia y Torres, indicó que cada uno posee un vehículo y vive en propiedades alquiladas, negando cualquier indicio de enriquecimiento ilícito.

El abogado también abordó la supuesta vinculación de sus defendidos con un civil, conocido como "el panadero", aclarando que la relación se limitó a contactos profesionales en el marco de su rol como abogados. Además, sobre la mención de lotes en Cosquín, donde se originó la investigación a cargo de la fiscal Paula Kelm, Sánchez del Bianco explicó que Ochoa Roldán participó en una mediación profesional que no llegó a un acuerdo, descartando cualquier irregularidad.

Un punto llamativo es que hasta el momento no se han presentado víctimas como querellantes en la fiscalía de González, lo que refuerza la postura defensiva de que no existen damnificados directos. Sánchez del Bianco expresó que sus representados están a la espera de la apertura de sus dispositivos electrónicos, ya que consideran que esto acreditará la inexistencia de actividades ilícitas.

El caso, que involucra a seis jefes policiales detenidos, generó un fuerte impacto político. El propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresaron su postura contra la corrupción, respaldando la investigación fiscal. Sin embargo, Sánchez del Bianco advirtió sobre la exposición política de sus defendidos debido a sus altos cargos en la Policía Caminera, sugiriendo que esta situación podría estar influenciada por tensiones internas en la fuerza, aunque descartó vinculaciones directas con la política partidaria.

"Ellos son los principales interesados en que esto se esclarezca", concluyó el abogado, quien espera que la declaración de los imputados y el análisis de las pruebas permitan demostrar su inocencia. La investigación continúa bajo estricto secreto de sumario.

En tanto, José Nayi, abogado de Jorge Gutiérrez, dijo que su defendido desconoce los motivos de su detención. "Le pregunté si tenía conocimiento de alguno de esos hechos que hoy en día son del público con conocimiento y me manifiesta que nunca intervino con ninguna de las personas con la cual fue trasladado".

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.