Iba sin casco y murió tras perder el control de la moto y caer al asfalto

Un motociclista, murió esta mañana, mientras que su acompañante resultó con serias lesiones al protagonizar un accidente en barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba.

El siniestro se produjo en avenida Goycoechea al 1600, donde por causas que se investigan, el conductor de la moto perdió el control y ambos ocupantes del vehículo cayeron al asfalto.

El comisario Marcelo Peralta indicó a Cadena 3 que ambos circulaban sin casco. El conductor falleció al instante producto de las heridas.

El acompañante, que llevaba el casco en el brazo, sufrió serias lesiones y fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Unquillo.

Informe de Lucía González.