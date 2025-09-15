Iba sin casco y murió tras perder el control de la moto y caer al asfalto
El accidente se produjo en barrio Lomas Sur de Villa Allende. Su acompañante resultó gravemente herido.
15/09/2025 | 07:07Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente fatal en Córdoba.
FOTO: Accidente fatal en Córdoba.
FOTO: Accidente fatal en Córdoba.
Un motociclista, murió esta mañana, mientras que su acompañante resultó con serias lesiones al protagonizar un accidente en barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba.
El siniestro se produjo en avenida Goycoechea al 1600, donde por causas que se investigan, el conductor de la moto perdió el control y ambos ocupantes del vehículo cayeron al asfalto.
El comisario Marcelo Peralta indicó a Cadena 3 que ambos circulaban sin casco. El conductor falleció al instante producto de las heridas.
El acompañante, que llevaba el casco en el brazo, sufrió serias lesiones y fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Unquillo.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió esta mañana? Un motociclista murió y su acompañante resultó con serias lesiones en un accidente.
¿Quiénes estaban involucrados? El conductor de la moto y su acompañante, quienes circulaban sin casco.
¿Cuándo sucedió el accidente? Esta mañana, en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba.
¿Dónde se produjo el siniestro? En la avenida Goycoechea al 1600.
¿Cómo sucedió el accidente? El conductor perdió el control de la moto y ambos cayeron al asfalto.
¿Por qué es relevante el uso del casco? Ambos ocupantes circulaban sin casco, lo que contribuyó a las graves lesiones y la muerte del conductor.