Radioinforme 3

Financiamiento universitario: una semana de paro en la UNC

El sindicato ADIUC inició este lunes una medida de fuerza para reclamar por financiamiento y salarios. La protesta se prolongará durante toda la semana.

11/08/2025 | 08:43Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Financiamiento universitario: una semana de paro en la UNC

    Radioinforme 3

    Episodios

Las miradas están puestas en el Congreso de la Nación, pero en Córdoba se materializa un paro de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba.

El sindicato ADIUC inicia esta medida de fuerza durante toda la semana, en reclamo contra el veto a la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

Leticia Medina, secretaria General de ADIUC, afirmó a Cadena 3: “Iniciamos hoy una medida de fuerza de una semana de paro en el inicio de este cuatrimestre en el que seguimos sin respuestas de parte del Gobierno nacional a los reclamos salariales que llevan ya más de un año y medio”.

Medina destacó la situación crítica que enfrentan las universidades y el sistema científico: “Tenemos ya una pérdida acumulada de salarios de cerca del 40%. Las universidades siguen en una situación crítica, el sistema científico en un proceso de deterioro realmente es de una gravedad extrema”.

La líder del sindicato también expresó su preocupación por el futuro de la legislación: “El proyecto de ley de financiamiento universitario tiene media sanción y ofrece evidentemente para todos los actores una salida a este conflicto que ya llevó mucho tiempo, pero sin embargo, realmente tenemos mucha preocupación por las expresiones del Presidente Milei en relación a la no aceptación de ese proyecto de ley y a su posible veto”.

La protesta de ADIUC se enmarca en un contexto de tensión y se espera que, la semana siguiente, se lancen paros de 48 horas rotativos en diferentes días, intensificando así el reclamo por respuestas definitivas del Gobierno.

Lectura rápida

¿Qué medida de fuerza se lleva a cabo en Córdoba? Un paro de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba iniciado por el sindicato ADIUC.

¿Quién es la secretaria General de ADIUC? Leticia Medina es la secretaria General del sindicato ADIUC.

¿Cuánto tiempo durará el paro? El paro se llevará a cabo durante toda la semana.

¿Por qué se realiza el paro? En reclamo contra el veto a la media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y por respuestas a reclamos salariales.

¿Qué se espera para la próxima semana? Se espera el lanzamiento de paros de 48 horas rotativos en diferentes días.

