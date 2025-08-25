Empleados de Ruíz y Compañía se manifestaron contra los despidos en la empresa

Un grupo de trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se manifestaba este lunes por la mañana en la calle Virgen de Fátima, en el barrio homónimo, frente a la fábrica de reconstrucción de neumáticos Ruiz y Compañía, ubicada cerca del 6.200 de la avenida Vélez Sarsfield, en Córdoba.

La protesta, que incluía un paro total de actividades, responde a los despidos masivos de 21 empleados, de un total de 75, comunicados de manera sorpresiva el pasado viernes.

Alejandro Crespo, referente de Sutna, explicó en diálogo con Cadena 3 que el conflicto comenzó con un paro convocado originalmente para negociar mejoras paritarias. Sin embargo, la situación se agravó cuando la empresa abandonó la audiencia paritaria y, ese mismo viernes por la noche, envió un escribano a los domicilios de los trabajadores para notificarles los despidos. "Fue un hecho agravante. Los compañeros se enteraron, ya entrada la noche, frente a sus familias, de que estaban despedidos", relató Crespo.

Según el representante sindical, los despidos se realizaron bajo el artículo 247, que implica el pago de la mitad de la indemnización, una medida que el gremio considera "totalmente ilegal" y no aplicable a las circunstancias laborales de los trabajadores. "Estamos protestando para que se revoquen estas desvinculaciones y para que la empresa se siente a negociar la paritaria de manera seria", afirmó Crespo a Cadena 3.

Los trabajadores advirtieron que, de no obtener respuestas, las medidas de fuerza podrían intensificarse en los próximos días, incluyendo la posibilidad de trasladar la protesta a la avenida Vélez Sarsfield, una de las arterias principales de la zona. Esta acción podría generar importantes complicaciones en el tránsito de la ciudad, dado que la avenida se encuentra a pocos metros de la fábrica.

Informe de Lucía González.