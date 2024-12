"El Pistolero" sigue prófugo: Quinteros pidió "evaluar" el régimen penal juvenil

El adolescente de 15 años multirreincidente, apodado "el Pistolero", está prófugo desde el 12 de diciembre en Córdoba, y ha sido objeto de 19 intervenciones judiciales en lo que va de 2024, principalmente por asaltos violentos, especialmente contra conductores de aplicaciones de vehículos de viaje.

La situación se complicó cuando una jueza determinó que el adolescente es inimputable, lo que dejó a la SENAF y a la Justicia de Menores sin opciones claras para su manejo.

Ante la falta de alternativas, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, solicitó una medida excepcional que incluyó la colocación de una tobillera electrónica, afirmando: "Tenemos los dispositivos y los mecanismos para controlarlo".

Sin embargo, durante un traslado para actividades de resocialización, el joven logró quitarse la tobillera y escapó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese marco, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo en Cadena 3 que hasta el momento, las autoridades no han logrado reubicarlo pero aseguró que están trabajando en el caso "y más temprano que tarde vamos a dar con su paradero".

"Creo que ha llegado la hora de no solamente evaluar este caso en particular, sino todo el régimen penal juvenil y que nuestros legisladores se sienten en el lugar donde tienen que sentar; que en el Congreso de la Nación puedan discutir una ley que está dando vuelta a la baja de la imputabilidad, que habla de todo el régimen penal juvenil y discutir la materia de fondo y no un caso en particular", amplió el funcionario.

La búsqueda del adolescente continúa, mientras se intensifican las preocupaciones sobre su situación y la efectividad de las medidas de control implementadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.