El oficial del auto robado de la Guardia Urbana habría dejado puesta la llave

Un escándalo sacudió a San José de la Dormida, en el norte de Córdoba, cuando el domingo un hombre robó una camioneta de la Guardia Urbana. Tras recorrer varios kilómetros, el vehículo apareció chocado en un camino rural de Sebastián Elcano, a más de 50 kilómetros del lugar del robo. Pese al despliegue policial, el conductor todavía no fue localizado.

La Fiscalía a cargo de Analía Cepede investiga el hurto de un vehículo que estaba al servicio de seguridad local y que habría quedado encendido por el conductor.

El hecho se produjo cuando el conductor, en un intento de controlar la salida de un boliche, habría dejado la camioneta con la llave puesta y la puerta abierta. Esto facilitó que un sujeto aprovechara la situación y se llevara el patrullero, que luego apareció destruido en un campo de Sebastián Elcano.

Cepede explicó a Cadena 3 que "lo que se está investigando es el hurto en grado de tentativa" y señaló que aún no hay una identificación de los responsables. "Han aprovechado las circunstancias de que estaba con la marcha puesta y han manejado unos 50 kilómetros desde el lugar", explicó.

Si bien los investigadores buscan determinar si se trató de una travesura o un robo intencionado, Cepede expresó sus dudas: "Me cuesta creer que un delincuente se quiera robar un móvil de seguridad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.