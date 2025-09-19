FOTO: El Gobierno de Córdoba aumentó salarios a casi 3.000 profesionales de la salud.

El Gobierno de Córdoba anunció aumentos salariales para 2.833 profesionales de la salud.

Sergio Castro, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la provincia, destacó en Cadena 3 que este incremento representa "el primer tramo" de un reconocimiento a los equipos de salud que se viene gestionando desde junio.

Castro explicó que los aumentos beneficiarán a profesionales que han presentado sus certificaciones de título, permitiendo que aquellos en el grupo 2 pasen al grupo 1.

Reconoció que el aumento no logra recuperar lo perdido por la inflación. Y agregó que la situación económica actual complica la mejora salarial. Sin embargo, destacó el reconocimiento a los profesionales y la posibilidad de ascensos a través de evaluaciones y capacitaciones.

Castro comentó que la situación laboral del personal de salud es complicada, con una reducción de personal debido a jubilaciones. Además, enfatizó la necesidad de aumentar el número de profesionales, especialmente en el interior de la provincia, donde la falta de personal es crítica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la secretaria general, Estela Marys Giménez, opinó que el aumento es "muy positivo" pero no suficiente, ya que solo afecta a un grupo reducido de trabajadores.

"Un aumento de salud para todos es necesario", subrayó Giménez, destacando que el reconocimiento de títulos es un paso importante, aunque insuficiente para el total de los 17.000 trabajadores de salud en la provincia.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Lucía González.