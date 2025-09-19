El Gobierno de Córdoba aumentó salarios a casi 3.000 profesionales de la salud
"Este es el puntapié de un inicio muy importante de reconocimiento del esfuerzo permanente de todo este sector", dijo en Cadena 3 el titular del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro.
19/09/2025 | 08:26Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno de Córdoba aumentó salarios a casi 3.000 profesionales de la salud.
-
Audio. El Gobierno de Córdoba aumentó salarios a casi 3.000 profesionales de la salud
Radioinforme 3
El Gobierno de Córdoba anunció aumentos salariales para 2.833 profesionales de la salud.
Sergio Castro, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la provincia, destacó en Cadena 3 que este incremento representa "el primer tramo" de un reconocimiento a los equipos de salud que se viene gestionando desde junio.
Castro explicó que los aumentos beneficiarán a profesionales que han presentado sus certificaciones de título, permitiendo que aquellos en el grupo 2 pasen al grupo 1.
Reconoció que el aumento no logra recuperar lo perdido por la inflación. Y agregó que la situación económica actual complica la mejora salarial. Sin embargo, destacó el reconocimiento a los profesionales y la posibilidad de ascensos a través de evaluaciones y capacitaciones.
Castro comentó que la situación laboral del personal de salud es complicada, con una reducción de personal debido a jubilaciones. Además, enfatizó la necesidad de aumentar el número de profesionales, especialmente en el interior de la provincia, donde la falta de personal es crítica.
/Inicio Código Embebido/
Lanzamiento de campaña. Milei, en Córdoba este viernes: charla en la Bolsa y acto en el Parque Sarmiento
Al mediodía, el Presidente hablará en la entidad comercial en el microcentro de la capital provincial. Más tarde, a las 18, encabezará un mitin al aire libre bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".
/Fin Código Embebido/
Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la secretaria general, Estela Marys Giménez, opinó que el aumento es "muy positivo" pero no suficiente, ya que solo afecta a un grupo reducido de trabajadores.
"Un aumento de salud para todos es necesario", subrayó Giménez, destacando que el reconocimiento de títulos es un paso importante, aunque insuficiente para el total de los 17.000 trabajadores de salud en la provincia.
Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Lucía González.