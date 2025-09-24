El Ejército reforzará la ayuda contra los incendios forestales en Córdoba
24/09/2025 | 08:40Redacción Cadena 3
FOTO: El Ejército brindará mayor asistencia a los bomberos. (Foto: archivo)
Radioinforme 3
El Ejército argentino brindará apoyo logístico a los bomberos para combatir los incendios forestales en la provincia de Córdoba, una medida que se implementa al menos desde 2024 debido a los intensos focos registrados en las sierras cordobesas.
Según explicó a Cadena 3 el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, esta colaboración incluye soporte en comunicaciones y logística, además de mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos.
Schreiner destacó que el Ejército aportó significativamente durante el año pasado, por ejemplo, proporcionando carpas equipadas para descanso y comedores.
Estas instalaciones permiten a los bomberos comer, descansar y trabajar en equipo de manera más cómoda, recuperando fuerzas para continuar enfrentando los incendios.
Informe de Emanuel Manitta.