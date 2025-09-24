En vivo

Radioinforme 3

El Ejército reforzará la ayuda contra los incendios forestales en Córdoba

Según explicó a Cadena 3 el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, esta colaboración incluye soporte en comunicaciones y logística, además de mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos. 

24/09/2025 | 08:40Redacción Cadena 3

FOTO: El Ejército brindará mayor asistencia a los bomberos. (Foto: archivo)

El Ejército argentino brindará apoyo logístico a los bomberos para combatir los incendios forestales en la provincia de Córdoba, una medida que se implementa al menos desde 2024 debido a los intensos focos registrados en las sierras cordobesas. 

Según explicó a Cadena 3 el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, esta colaboración incluye soporte en comunicaciones y logística, además de mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos. 

Schreiner destacó que el Ejército aportó significativamente durante el año pasado, por ejemplo, proporcionando carpas equipadas para descanso y comedores. 

Estas instalaciones permiten a los bomberos comer, descansar y trabajar en equipo de manera más cómoda, recuperando fuerzas para continuar enfrentando los incendios.

Informe de Emanuel Manitta.

