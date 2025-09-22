El deterioro laboral se manifiesta vía informalidad y no a través del desempleo

Por Guillermo López

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), difundió la semana pasada los datos de la tasa de desocupación del segundo trimestre de este año. Al compararlos con la de igual período del año anterior, ambas coinciden: 7,6%.

Pero cuando se hace foco sobre ese dato se encuentran varias peculiaridades: una marcada diferencia entre regiones, donde el Gran Buenos Aires mostró 8,7% y la Patagonia; 4,7%.

En tanto, la tasa de desocupación fue inferior en los aglomerados de menor población (los de menor de 500.000 habitantes con 5,5%, mientras que se posicionó en 8% en aquellos con 500.000 y más habitantes).

Por otra parte, cuando se compara la calidad del empleo entre ambos años: el empleo formal cayó 1,7 puntos y el empleo informal tuvo una suba de 1,2 puntos.

Hace dos días el Indec también dio a conocer el dato de actividad económica, que creció 6,3% en el segundo trimestre respecto al mismo período del año pasado (2T-2024).

Si la economía creció y el desempleo no cayó ¿Qué pasó? Creció en sectores que demandan menos mano de obra y cayó en sectores más mano de obra intensivos. Subió en minería y cayó el turismo, por ejemplo.

Al respecto, este fin de semana el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) concluyó en un informe que el deterioro laboral no se manifiesta a través del desempleo sino vía mayor informalidad.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Deterioro laboral.

/Fin Código Embebido/

Con base en datos de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Economía, entre los años 2015 y 2025, resaltó que en ese lapso los asalariados privados registrados se mantuvieron constantes en 6,2 millones; los desempleados pasaron de 1,1 a 1,6 millones y los informales, definidos de manera amplia, pasaron de 6 a 9 millones.

“Si en los últimos 10 años la informalidad no hubiera crecido, la tasa de desempleo sería del 23%, en lugar del 7,6% que reportó el INDEC. Quiere decir que, de no mediar el fuerte crecimiento de la informalidad, la tasa de desempleo sería 3 veces más alta”, indicó a Cadena 3 Jorge Colina.

De acuerdo al informe, estos datos muestran que en una década sin crecimiento no hubo generación de empleos de calidad y el mercado de trabajo ajustó no tanto por aumento en el desempleo (500 mil personas) sino por fuerte expansión de la informalidad (3 millones de personas).